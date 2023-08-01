首波8千名營造業移工 即日起開放申請

內政部營建署今天起開放受理「營造業申請引進移工雇主資格認定」申請。內政部長林右昌表示，為因應國內社會人力結構朝向少子化及老年化，營造業面臨缺工情況，經過勞動部跨國勞動力政策協商諮詢小組會議討論，同意有條件「定額」開放營造業移工，首波8000個名額，將約有1900家營造業者可受惠，並視申請情況增加至1.5萬名。預計今年9月底完成8月申請案審核，並於官網公布合格名單。

林右昌表示，為兼顧本國勞工就業權益，是採取「有條件」的開放，需以營造業者承攬工程契約的工程範圍為限。申請業者必須是綜合營造業、專業營造業及土木包工業，符合3年內平均每年承攬工程達法定資本額10倍，且申請時須承攬在建工程，同時須聘僱一定人數的本國勞工，方可向營建署提出雇主資格認定的申請。

林右昌指出，本方案採「郵寄」及「現場收件」兩管道受理申請，每梯次每月統一審查方式來進行，並提醒申請業者注意，承攬業績的認定是以申請當日，回推前3年為限。

林右昌說明，營造業承攬工程於申請認定之日起前3年內，其承攬工程契約金額，將可納入承攬工程業績來計算。舉例來說，欲提出申請的廠商，其辦理工程的契約總金額為15億元，近3年平均承攬工程契約金額則為5億元。此外，營造業承攬契約若屬勞務或財務性質的案件，因非屬營繕工程範圍，則無法納入計算。

另外，林右昌說明，有關營造業者申請移工核配數的計算方式，是依據雇主所屬同一勞工保險證號的參加勞工保險的平均人數，以申請當月回推前2個月之前1年，以12個月僱用本國勞工平均人數來進行計算。

舉例來說，若申請者在8月1日即提出申請，移工分配名額的採計區間就是今年6月至去年7月止，廠商所僱用本國勞工平均人數進行計算，若本國勞工平均人數為46人，其核配比例為30%，可申請移工人數為13人。

林右昌指出，雇主如有移工申請資格認定等相關疑問，可於每週一至五早上8時30分至下午5時30分撥打諮詢專線（049）2316-035，另相關申請規定、申請表單、填寫範例及Q&A等，請至營建署網站(https://www.cpami.gov.tw)查詢下載。