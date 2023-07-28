陳吉仲將任農業部長 曾銘宗：若沒蔡英文挺早就該下台

行政院今公布新人事，農業部部長將由農委會主委陳吉仲接任，環境部部長將由國立中興大學校長薛富盛接任，原環保長張子敬將轉任行政院政務委員。國民黨立法院黨團總召曾銘宗今對此表示，陳吉仲若非蔡英文總統力挺，早該下台，並肯定薛富盛的任命。

曾銘宗說，陳吉仲是農民出身，號稱「小英男孩」，他當農委會主委就一百零一招，補助跟大撒幣，沒有做好工作，要雞蛋沒雞蛋，保證一再跳票，農產品的產銷調節也沒做好，假設做好產銷的調節，可以確保消費者權益，也可以同時確保農民的權益，讓整個農業可以永續發展，但是陳吉仲沒有任何一件事做得到，要不是蔡英文力挺，早該下台。蔡政府應該要聽聽農民、消費者的意見。

曾銘宗提到，薛富盛有一定的成就，他對此任命基本上表達支持。但薛富盛未來面臨的是「2050淨零排放」此項艱鉅的任務、挑戰，必須協調各部會、產業界，因會涉及到國內產業的未來生存發展。

曾銘宗表示，至於張子敬轉任政務委員，是派系問題，張過去是行政院前院長蘇貞昌的人，蘇前院長離開了，順勢把張拉下來，過去蘇前院長在的時候會挺張，蘇前院長下來，民進黨就順勢換下張。