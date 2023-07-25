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還原「禿子燕子漢子」典故 范可欽：拍過最驚濤駭浪的影片

聯合報／ 記者周佑政／台北即時報導
國民黨23日全代會上，高雄市前市長韓國瑜、台中市長盧秀燕與總統參選人侯友宜同台，這是「禿子、燕子、漢子」睽違五年再度合體。圖／聯合報系資料照
國民黨23日全代會上，高雄市前市長韓國瑜、台中市長盧秀燕與總統參選人侯友宜同台，這是「禿子、燕子、漢子」睽違五年再度合體。圖／聯合報系資料照

國民黨23日全代會上，高雄市前市長韓國瑜、台中市長盧秀燕與總統參選人侯友宜同台，這是「禿子、燕子、漢子」睽違五年再度合體。廣告導演范可欽今天透過臉書還原4年多前「禿子、燕子、漢子」的創意典故，范還表示，「這是我拍過上千支影片中最驚濤駭浪的一支」。

范可欽表示，時間回到4年多前，當時台灣六都選舉如火如荼的進行中，新北侯友宜穩如泰山，高雄韓國瑜的韓風魅力横掃全國，只有台中盧秀燕的選情最為吃緊，和林佳龍五五波在民調誤差範圍內，為了拉抬聲勢，盧秀燕特別邀請南北兩位大哥一起到台中來助陣造勢，順便拍攝競選廣告。由於三人的競選號碼剛好是韓國瑜1號，侯友宜2號，盧秀燕3號，競選總部當然也就以「123連線，把台灣贏回來」當做主訴求。

范可欽說，當時盧秀燕請他幫忙拍攝廣告，他們是多年好友，當然義不容辭，但是他沒想到後來這支短短20秒的廣告「竟然是我有生以來拍過最驚濤駭浪的一支」。第一是因為拍攝時間非常趕，韓侯二人行程滿檔，來台中是硬喬出來的時間，原先我要求給兩小時，協調後最多只能1小時，但人算不如天算，當天韓侯二人因趕行程晚到，扣除化妝對稿，最後他只有15分鐘可以拍。

范可欽認為，「123連線，把台灣贏回來」這個口號雖然表述了三人合體的氣勢，123也蠻順口的，但他總覺得少了些什麼，以今天的流行語來說，就是少了「人設」。

後來范可欽觀察到，韓國瑜常常拿「禿子」來開自己的玩笑，偏偏韓粉就很吃這套，而盧秀燕名字剛好有個燕字，乍聽「禿子」和「燕子」兩個配起來還挺搭的，接下來加上侯友宜的鐵漢形象「漢子」，一個剛柔並進又帶詼諧的人設組合就完成了。

范可欽表示，雖然他覺得「禿子燕子漢子」非常有記憶點，但這必須要經過三人同意才算數。「韓市長，如果我把你們三位組成禿子燕子漢子聯盟，您介意嗎？時間突然凍結，現場包括兩位候選人及重要幕僚十幾個人都望向韓⋯⋯當然不介意，這是我今年聽過最棒的點子！」

范可欽說，韓總拍板了，其他兩位也就跟著附和，大家立刻開工，他大腦CPU八核心全開，腎上腺素催到滿檔，只用15分鐘超高效率完成1小時的工作，驚心動魄都不足以形容他當天的心情。

范可欽表示，做為一位創意工作者，他相信「禿子燕子漢子」應該會在台灣政治廣告上留下記憶點。物換星移，4年來的變化真大，當年不被看好的盧市長現在不但是藍軍一姐，而且是六星市長，韓市長大起大落，雖然沒有官職，依然魅力無窮，侯市長正在努力更上層樓，「我們替他加油」。

范可欽 韓國瑜 盧秀燕 侯友宜

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