新北前瞻預算比高雄還少300多億 侯辦批中央補助大小眼

蔡政府2017年提出前瞻基礎建設計畫，其中軌道建設今年陸續進入興建高峰期。去年底上任的縣市長發現，軌道建設縣市自籌款高得嚇人，六都、七縣市自籌款高達5518億元。國民黨總統參選人侯友宜競選辦公室發言人批評，前瞻計畫預算8千8百多億元當中，若依全國人口比例來看，新北市人口占全台六分之一以上，理應獲得最多補助，但前瞻1至4期補助的總經費中，新北市竟然比民進黨執政的高雄市還少300多億元，平均每位新北市民更只有高雄市的一半，坐實民進黨執政「建設分藍綠、補助大小眼」。

吳亮賢也說，許多原應是中央總預算編列的項目，如軌道建設，卻被挪到前瞻計畫中，導致前瞻變成中央大撒幣、固樁的工具，無視政府的財政紀律。而且，前瞻執行過程，地方政府必須負擔高額自籌款，民進黨卻是一副中央「施捨」的傲慢嘴臉，但實情就是「中央請客，地方埋單；地方拚建設，中央搶收割」。

吳亮賢也提到，財政收支劃分法長年未修情況下，前瞻預算執行過程伴隨的地方政府高額自籌款，已對人均預算低的地方財政造成嚴重負擔，若加上建設完成後的營運跟維護經費，地方財政更雪上加霜，但即便侯友宜跟其他縣市首長一再疾呼要修法，完全執政的民進黨卻充耳不聞，可見民進黨執政下，「前瞻計畫毫無前瞻視野，只會甩鍋地方，債留子孫」。