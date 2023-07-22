精照困境2／社區長不出支持服務 精障者困在醫院20年

自立生活、社會融合是精神障礙者復元之路的關鍵，明年底即將上路的「精神衛生法」修正案，也賦予精神支持服務重任。但台北市康復之友協會總幹事陳冠斌指出，社區支持服務面臨量能不夠，加上少子化、人口老化讓不少精障者面臨老老照顧困境，處境雪上加霜。

依據「精神衛生法」，社區精神復健機構分為全日型的康復之家、日間型的復健中心等模式，由衛福部心健司主管，機構可向健保申請點數給付；心健司統計，全國合計有87家精神復健機構。陳冠斌說，目前社區照護機構以帶有醫療性質的康復之家為主，因可獲得給付，機構常不願讓精障者離開，導致名額永遠處在額滿狀態。

陳冠斌表示，社區精神支持服務如會所、小作所、就業服務站等，能夠幫助病人回歸社區，這也是近年衛福部社家署積極推動、「身障權利公約（CRPD）」要求的自立生活、社會融合精神，實務上卻面臨量能不夠的困境，就連資源最豐富的北市，只有16處，即使是六都中的台中也只有兩處，出了六都資源更匱乏。

精障者社區支持服務中，「會所」是國際認同的精神病人自立生活、重建社會連結的重要模式。為增加會所模式在台灣的密度，社家署兩年前在社會安全網第二期計畫下推動「協作模式服務據點計畫」，但至今全台只有29處會所，服務1,500位精神障礙病人。對照於領有身心障礙證明的13萬精神病人僧多粥少。

陳冠斌表示，在社區支持服務不足的現況下，不少精障者及家屬，只能要求醫院再讓患者留院，有一位自己實習時接觸的精障者個案，時過20多年，仍在醫院中「出不來」。平均每位精神病人住院天數達到200天以上，住院費用占健保總額之冠。

他也說，精神衛生法修正案明年底就要上路，但自己並不認為在上路前，台灣的社區能「長出」足夠的精神支持單位，若沒有足夠配套措施，精神病人無處可去的狀況將會持續；目前社家署正進行社區支持服務的子法修改，但條文多直接比照「身心障礙者權利保障法」，內容仍太籠統。

「隨少子化、人口老化日漸嚴重，精障者面臨老老照顧的問題，社區資源挹注仍太少。」陳冠斌說，社區支持服務是維繫病人生活重要1環，但資源匱乏的情況10多年前就已出現，近年隨著人口結構變遷、家人支持力漸弱更加明顯。

興隆會所主任張美琦說，多數資院期待病人留在醫療體系，若將病人外轉也以社區復健中心為主，多數精障者要到無處可待、結案後才會來到會所；為了讓醫師認識、認同會所，會所的精障者最近發起在回診時主動向醫師介紹會所。

資深社工師李宏文則表示，社區支持服務多由民間NGO提供，但社工薪資結構失衡，公職社工待遇很好、民間社工待遇差，自然導致精神支持服務被掏空的現況。

社家署副署長張美美表示，依照CRPD精神，精障者照護的終極目標是社會融合，但社區支持服務須要投入資源，也要考量非營利組織（NPO）量能是否足夠，社家署「精障者協作服務計畫」中，很大一塊就是進行精障協作模式的教育訓練，對願意投入的NPO人員進行訓練、安排到相對成形、較有經驗的單位學習會所模式的執行細節。

張美美說，除了鼓勵NPO投入，也要在民眾意識提升方面努力，「所有人都應該接受精障者、身障者是社會的1員，職場也要開出符合障礙者條件的職缺。」協作模式據點是否會增加，則須視社安網第3期計畫而定。