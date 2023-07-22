謝龍介酸賴清德治水政績 綠反擊：用政治口水治水

副總統賴清德在臉書貼文「有經驗的執政能力，是未來領導國家最好的保證。」歷數在擔任台南市長的期間，改善交通上的不便；也克服淹水災情，規劃治水建設。台南市前議員謝龍介大酸「把弱點講出來給大家吐槽」，指賴曾誇口淹了30年的三爺溪，在他任內3年解決，結果一場大雨就破功；綠營則反擊謝龍介別整天只想用政治口水治水，治水是一棒接一棒，三爺溪流域整治成效顯著，以往易淹水區已少淹水。

謝龍介說鄉，賴清德在臉書發文說，「有經驗的執政能力，是未來領導國家最好的保證」，並放上他在當台南市長時，會勘三爺溪的照片，還強調說台南的治水規劃，已經讓台南達到十年的保護標準。

但2014年賴清德誇下海口，說淹水淹了30年的三爺溪，在他任內3年解決，從今以後仁德、永康不會再淹水了。言猶在耳，十天後一陣對流雨，堤防工程花了10幾億直接被擊潰，被怒轟根本是豆腐渣工程。同年8月，賴清德率領市政團隊參訪紐約發表「看見未來」演說時，一場大雨讓他自豪的治水政績再度破功。

2018年8月23日的一場暴雨，超出台南仁德河川治理的保護標準，引發水災，尤以三爺溪流域最嚴重，時任行政院長賴清德下鄉勘災時，再度向災民致歉，並說會謙卑、誠實面對老天爺的檢驗。

如今，你要參選總統，你的小編幫你翻出這張「三爺溪勘查治水」的照片，是要提醒你，要記得謙卑、誠實面對選民的檢驗，畢竟你當台南市長的執政能力，台南鄉親都有目共睹。

針對謝龍介批評賴清德於三爺宮溪治水無成效，台南市議會民進黨黨團幹事長蔡筱薇回擊，透過這幾年的整治工程，目前三爺宮溪常水位不只有效降低，就連鄰近低窪區的積淹水情形已獲得明顯改善，謝龍介真的把自己當作是仙人，以為施個法術台南就可以不淹水，整天只想著用政治口水治水，事實證明「龍介仙」這個稱號沒有白叫。

蔡筱薇指出，三爺宮溪沿岸因地形低窪，過往容易造成水患頻傳，在現任黃偉哲市長及前兩任市長（賴清德、李孟諺）任內以分期整治工程，包含主流整治拓寬、高地截流、低地抽排、阻水橋樑改建等策略，目前三爺宮溪常水位不只有效降低，鄰近低窪區的積淹水情形已獲得明顯改善，就連逢短時強降雨就易淹水的崑山科大及中華醫大校區，近年也已無發生淹水情形。