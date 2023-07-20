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審查外役監應直播？ 綠委：恐降低通過率

台灣醒報／ 記者呂翔禾╱台北報導
立法院20日討論《外役監條例》修正草案，各黨立委發表修法意見。（直播擷圖）
立法院20日討論《外役監條例》修正草案，各黨立委發表修法意見。（直播擷圖）

「如果審查外役監直播，恐會讓外役監更難申請！」民進黨立委鄭運鵬20日表示，目前外役監逃脫者大多並非外界印象中的「權貴」，若未來審查時直播，恐會降低外役監通過率。國民黨團立院總召曾銘宗則說，一定要錄音錄影，公開直播可以討論。藍委李貴敏則呼籲，重罪者絕不能申請外役監。

立法院20日於司法法制委員會討論「外役監條例」修正草案，國民黨立委謝衣鳳直言，外役監現已淪為權貴出獄捷徑，因此遴選小組審查時應該錄影錄音，甚至同步線上直播，如果理由正當，「根本就不用怕直播，」謝衣鳳說。

有名不代表會逃脫

但鄭運鵬表示，目前外役監逃脫的案例中，大多並非外界認為的「權貴」，而是因為逃脫才知道是誰，但如果審查外役監都要直播，反而會讓過去比較有名的人，因審查委員忌憚而更難通過，因此他建議加重外役監逃逸的罰則，減少逃跑動機。鄭運鵬說，若讓外役監更難申請，也會降低獄友改過自新的動機。

針對時代力量立委邱顯智呼籲繳回犯罪所得，鄭運鵬則說，需要討論所得的範圍，否則有些人是詐騙車手，雖同為加害者，但同時也是受害者，而車手為詐騙集團下游，也不會有多少詐騙所得，因此追繳所得的部分最好再研議。曾銘宗則表示，一定要錄音錄影，否則不確定審查標準，但是否要公開直播可討論。

審查要公開透明

鄭運鵬並說，過去審查外役監的遴選委員會都是由矯正署長擔任召集人，委員會的組成也有相關規定，各委員的贊成、反對表決投票依法都要留有會議記錄，建議法務部督導下游加強落實相關規定。但時代力量立委陳椒華回應說，申請外役監的資料送到審查小組前都有被調整的可能，讓整個過程形同黑箱，這部分有調整的必要。

民眾黨立委賴香伶則強調，外役監逃逸事件屢見不顯，應該增設追蹤或回報機制，或規定受刑人放假時需定時向警方回報；國民黨立委楊瓊瓔則要求法務部更明確制定返家探視的條件、活動範圍等外役監獄友放假的規定。

需排除重刑犯

國民黨立委李貴敏則強調，國外的獄政理論大多是讓重罪犯可以服外役監，但以台灣目前法律實務來看，重刑犯顯然不應該適用外役監，因很多毒品、詐欺者恐利用外役監作為提早出獄的漏洞。她說，外役監政策除了要考量受刑人人權，還要考慮對社會的影響，以台灣現況來看，重刑犯還是要被排除在外役監之外。

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