基隆第二處社宅基地 林右昌找的基地謝國樑撤銷另找2處

國家住宅及都市更新中心在基隆七堵調車場旁空間興建「光明安居」社會住宅，是基隆市第一處社會住宅，預計2026年完成。第二處社會住宅也正規畫中，但內政部長林右昌市長任內找的地點被現任市長謝國樑撤銷。謝說，將在台肥六合停車場與暖暖區「惠明新村」擇一規畫。

民眾黨立委陳琬惠昨指出，基隆市目前僅有去年8月決標，由中央興辦，預定今年9月開工的450戶「光明安居」社宅。並批林右昌擔任基隆市長任內，連1戶社宅都沒開工，自己蓋不出社宅，現在還指責其他縣市首長。

林右昌今在立法院受訪回應表示，可能陳琬惠不是很了解基隆狀況，基隆最缺乏土地，非直轄市跟直轄市資源落差非常大，自己任內有找到一塊土地完成規畫，去年已經完成簽約。還有一塊基地也在七堵，但很可惜的是，基隆市長謝國樑要撤銷做其他使用。

市府說明，國家住宅及都市更新中心推動七堵調車場旁空間，將興建「光明安居」社會住宅，預計提供450戶社會住宅，新建統包工程去年公告招標，預計2026年完成。中央將投入經費23億元，「只租不售」，是基隆市首批社會住宅。

謝國樑今天晚間在「與市民有約」前，針對社宅問題受訪說，「光明安居」是前基隆市府努力推動的社會住宅，他給予肯定。近期他拜訪內政部次長、國家住宅及都市更新中心代理董事長花敬群，預計再規畫「正明安居」社宅，考慮兩地點，台肥東明路的六合停車場、暖暖區源遠路的「惠明新村」，目前正評估中，還未敲定地點。

針對林右昌選定的基地被撤銷做其他使用。謝國樑說明，就業和社會住宅要並重，基隆很需要就業基地，他認為林右昌找的陽明海運旁的「正明安居」基地，做為航運產業的總部專區更佳。