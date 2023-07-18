王鴻薇稱Kolas施壓隨扈妻撤告 Kolas以「霸凌者」發文

總統府前發言人Kolas Yotaka與已婚李姓隨扈發生不倫戀。國民黨立委王鴻薇原在今天召開記者會，要陪元配討公道，因李妻承受各方壓力臨時喊卡。王鴻薇稱Kolas施壓李妻撤告，Kolas透過臉書以「霸凌者」為主題發文，除否認施壓，更稱自己不清楚對方真實婚姻狀況，僅協助李先生走出陰影。

Kolas指出，王鴻薇今天上午原訂召開「谷辣斯壞人家庭 賴清德出來主持公道」記者會。後稱「承受各方壓力要求撤告」才取消記者會。表示自己從未如王鴻薇指稱，透過管道施壓要求撤告，「請政客停止消費李家人。霸凌者，你們夠了」。

Kolas表示，擔任公職、競選期間，嚴守工作紀律，從未與隨扈有親密接觸。日前的「聖母峰」事件，引起社會討論及紛擾，再次向各界致歉。自己是單身、女性的公眾人物，感情與生活是隱私，更無意涉入李先生與妻子之間的衝突，「不清楚對方『真實的』婚姻狀況」，與李既是同事又是朋友，只希望能透過對話協助他度過情緒難關，走出陰影。

Kolas說，要再次向受到影響與驚擾的家人朋友、支持者致上歉意，也同情原告及其家人被政治利用，這場誤會「非我而起，也非我原意」，盼真相即將被釐清。

以下為Kolas臉書全文：

霸凌者

國民黨立委「王鴻薇」今天上午原訂召開「谷辣斯壞人家庭 賴清德出來主持公道」記者會。後稱「承受各方壓力要求撤告」才取消記者會。我從未如王鴻薇指稱透過管道施壓要求撤告。請政客停止消費李家人。霸凌者，你們夠了。

我擔任公職、競選期間，嚴守工作紀律，從未與隨扈有親密接觸。日前的「聖母峰」事件，引起社會討論及紛擾，再次向各界致歉。但鏡週刊「府發言人不倫戀」的系列報導，從未針對對話內容向我或李先生求證一次，連「一次」都沒有，即在「高人」指導下任意解讀，加油添醋，擴大解釋，無比殘忍。後續諸多媒體、名嘴的二手、三手傳播，只聽單方意見，從未查證我在競選期間及選後，每次面臨李強烈的情緒表達，是如何建議、安撫李需好好面對處理人生困境、與妻子好好溝通的事實….。

我是一個單身、女性的公眾人物，我的努力、奮鬥、感情、工作、生活、心動、節制與痛苦，是我的隱私。我絕對無意涉入李先生與妻子之間長年生活、就業、感情、財務、孩子教養、離婚與否的衝突，因此我才會說「我不清楚對方『真實的』婚姻狀況」（這句話被不斷扭曲成「Kolas謊稱不知道他結婚」）。許多譯文對話，有出於我的關心、憂慮、也有出於安撫、恐懼。但考量不願摧毀一位警界明日之星，又逢縣長選舉接近倒數不願橫生枝節，我與李既是同事又已成為朋友，只希望能透過對話協助李先生度過情緒焦慮、煩躁、憂鬱的難關，走出陰影。

自6月28日週刊惡意爆料以來，這段時間我如同赤身裸體慘遭輿論鞭笞，我與李一度簡短的對話，被拼貼扭曲後，讓我付出不成比例的代價。儘管如此，我還是要再次向受到影響與驚擾的家人朋友、支持者致上歉意，也要向原告及其家人說明，我同情你們被政治利用，但這場誤會非我而起，也非我原意。

真相即將被釐清。