Kolas與隨扈不倫戀 元配被多方施壓臨時取消記者會

總統府前發言人Kolas Yotaka去年競選花蓮縣長期間，與已婚李姓隨扈發生不倫戀。原先今天周姓元配及其律師要在國民黨立委王鴻薇陪同下開記者會，突然臨時喊卡。律師表示，李妻只是想要Kolas道歉賠償，現在不但沒有道歉，還被各方施壓，擔心出面會被對方扭曲意思，未來會專心打民事訴訟。

李妻委託的律師林武順說，李妻從Kolas與先生的對話紀錄中，看到Kolas問「太太與小孩在做什麼」，明顯知道先生有家庭，事發後卻矢口否認。元配只是要求Kolas道歉與賠償，但到現在都沒有收到一句道歉。

林律師說，李妻今天凌晨2時許傳訊息，表示擔心開記者會會面臨很多壓力，除了Kolas施壓一直希望她能撤告，也擔心是否會影響先生的工作，甚至有的族人也要求她不要開記者會，李妻認為自己只是個原住民婦女，還有2個小孩要照顧，因此才會臨時取消記者會。

林律師今天仍依約到台北向立委王鴻薇說明事情原委。律師表示，李妻家庭政治傾向為深綠，有的家人認為，元配找藍委開記者會是「政治迫害」，李妻擔心會被扭曲意思，便決定不開記者會，但心中的委屈與憤怒仍然沒有因為時間消除。