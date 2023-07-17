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鄭宏輝性騷疑雲 游淑慧曝這事...懷疑是閃辭神腦主因？

聯合報／ 記者林麗玉／台北即時報導
游淑慧今天秀出中華電信公文，表示將針對董事長鄭宏輝遭檢舉疑涉性騷一案調查，調查期間為今天至20日。圖／游淑慧提供
游淑慧今天秀出中華電信公文，表示將針對董事長鄭宏輝遭檢舉疑涉性騷一案調查，調查期間為今天至20日。圖／游淑慧提供

民進黨新竹市前議員、神腦董事長鄭宏輝捲入性騷疑雲，上周鄭透過臉書表示厭倦黨內外政治鬥爭，將辭神腦董事長一職，同時對國民黨立委參選人游淑慧提告。游淑慧今天再爆，中華電信上周才發文說要組調查小組，今天她本來已約好下午配合訪談，結果因鄭宏輝請辭神腦，今天訪談取消，因中華電信說失去調查正當性。

游淑慧質疑，「這是不是鄭先生緊急辭職的主要原因？」

游淑慧今天秀出中華電信的公文，表示將針對董事長鄭宏輝遭檢舉疑涉性騷一案調查，並表示已經聘請兩名外部專家，並召集五名處室主管共計七名調查委員，希望游協助調查訪談，調查期間為今天至20日。

不過游淑慧今天說，中華電信上周才發文表示要組成調查小組開始調查，她本來已經約好今日下午配合訪談。但結果鄭宏輝上週五緊急辭去神腦董事長，剛剛中華電信告之，「因為鄭鄭宏輝宣布辭職，將不是中華集團的員工，今天訪談取消。」

游淑慧說，中華電信取消訪談的理由是表示「已失去調查的正當性」，游也質疑，「這是不是鄭先生緊急辭職的主要原因？」

中華電信旗下神腦日前公告董事長鄭宏輝辭職。本報資料照
中華電信旗下神腦日前公告董事長鄭宏輝辭職。本報資料照

游淑慧 鄭宏輝 新竹

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