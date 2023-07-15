【專家之眼】解讀統合矛盾之德國對中戰略

7月13日德國聯邦政府以《China-Strategie der Bundesregierung》(Federal Government Strategy on China)為題，同時公布德文與英文譯本之德國聯邦政府對華政策；由於德國本身為歐洲大國，並且就歐盟會員國來說，確實具有舉足輕重地位，因此本份政策文件自然受到多方矚目。

德國蕭茲政府從上台以來，早就對外公開表述過，有意針對德國與中國大陸之雙邊關係，透過徹底檢討整體架構，撰擬本項政策文件。同時德國聯邦政府就本文件之撰寫方針與基本立場，早就經過各項管道多次對外透露相關要點，因此當對外公布全文時，其實並未特別宣示任何預期之外最新政策；整個說來算是充份顯現出德國對華政策之穩定性與一貫性。

不過從整份連封面封底都算上，篇幅長達64頁之德文版，對照40頁之英文譯本，再加上刻意以圍棋佈局作為封面，對照諸多國家與國際組織在撰寫對華政策文件來說，德國政府在撰寫文字與編輯處理上，確實是相當用心毋庸置疑。

整體來說，德國政府在撰述對華政策時，顯然是必須運用高度政策論述技巧，將雙方關係中諸多要點，以「對立統一」之辯證思維，以便統合取捨進退間之矛盾關係，以便精準定位出柏林與北京相互間，同時存在合作夥伴、競爭對手以及體系性對立者(partner, competitor and systemic rival)之多元與矛盾關係。

德國政府在處理對中國大陸政策時，其實並不諱言在其戰略算計公式中，確實存在歐盟與美國參數。特別是針對華盛頓與北京對立政治現實，其強調相互間之協調關係時，亦堅定表達其將維護本身政策立場，不會附和與扈從他人原則。但對於支持歐盟整體對華政策，柏林卻毫無保留亦不含糊地表述其政策與歐盟立場之一致性；從此等論述差異之間，吾人自然更能理解德國對華政策之基本原則。

當然就台北視角切入，審視該文件提到台灣共計十三次之論述內容，雖然能夠理解到柏林重視與支持台北參與國際社會之期待，但卻亦能看出不論其與台灣未來要有任何互動，柏林還是會堅持一個中國政策；而且柏林亦明確兩度表達，其對透過和平手段，並在雙方同意前提下，方能改變台灣現狀之政策立場。

在此政策文件中，柏林亦不迴避論及新疆與西藏各兩次，再加上三度提到香港，當然此等論述內容必然會引起北京不快，但柏林若是考量閱讀該份政策文件各個不同對象之期待，顯然此等論述勢不可免，但整體說來，其卻絕非柏林對華政策之主軸與基調。

總而言之，從近年來華盛頓擂起戰鼓對著北京點名叫陣，確實是影響到歐盟整體與個別強權之對華政策。北京基本上確實是不希望歐盟或是特定國家完全扈從美國，但從各個歐洲國家都必須同時回應華盛頓邀請其加入對華共同陣線，但又不甘心冒著開罪北京風險，毫無條件地跟隨美國為其政策背書來看，各國都必須在對華政策論述上，想辦法統合此等政策矛盾與進退兩難。

不過國際關係畢竟不是修辭學，處理國際政策也不能光靠外交辭令來粉飾太平。德國政府對華政策是表達其主觀之政策意願，但雙方未來關係真正運行軌跡，還是要看後續發展之客觀環境，理想是不能當飯吃，沒有人會跟荷包開玩笑。所以戰狼若是不能真正咬到對方肉痛，惡狠狠地叫再大聲也沒有用。畢竟外交靠的是實力，北京要是沒有讓柏林有所顧忌本錢，這份對華政策用詞遣字就會更加強硬；外交現實就是如此，吾人也不必拿什麼價值同盟來自我欺騙。

未來美國、中國大陸與歐盟在外交上還是會繼續上演合縱連橫戲碼，假若要想看透其中奧妙，不妨先回頭重溫戰國策，來尋找解讀這些外交翻雲覆雨之靈感吧！