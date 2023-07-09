賴清德巧遇學生讚學費補助有感 徐巧芯：簡單粗暴的造神 笑死

民進黨總統參選人賴清德昨天到台中東海商圈，2名東海大學學生向他致謝私立大學學費補助政策，還稱「滿有感的」。但政策明年2月才實施，國民黨台北市議員徐巧芯表示，一個還沒上路的政策，可以被簡單粗暴的造神成這樣，「熟悉的民進黨最對味啊」。

賴清德昨「巧遇」兩名東海大學的學生，其中一名學生說，「原本每學期學費近5萬元，現在減免後剩1萬多，其實滿有感的」。網友質疑，其中一名學生疑似東海大學的學生會長，日前還參加「高教平權！青年關心定額補助私大學雜費方案」記者會；且2名學生分別住台南和雲林，暑假竟還在學校附近巧遇賴清德。

徐巧芯在臉書表示，賴神「巧遇」學生，「感激」賴清德的故事，真是笑死人。就這麼巧，這個羅姓學生是東海大學的學生會長，而且前幾天才參加記者會支持賴清德的政策，就可以在路上剛好被媒體拍到這段巧遇。

徐巧芯說，更神秘的是，羅姓學生感謝賴清德推動私校免學費政策，「讓他現在可以不用打工了，問題是這個政策根本還沒上路 ，是在有感什麼？」如果你今年不用打工，那就代表你本來就不用，「跟這個政策有毛關係？」

徐巧芯表示，記得以前賴「神」也是經常在台南各種巧遇，最有名的，就是在賴清德台南市長任內在颱風天不放假，還巧遇剛放學的小朋友勸她趕緊回家，「被戲稱為賴神勸童，比喻自己造的孽，卻在那邊假惺惺」。

她說，一個還沒上路的政策，可以被簡單粗暴的造神成這樣，熟悉的民進黨最對味啊。