懶人包╱黃國昌的農牧地遭控炒地 一次看懂到底在吵什麼？

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聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
前立委黃國昌（左）與網紅「館長」陳之漢（右）日前在總統府前舉行記者會，宣布將在凱達格蘭大道前舉辦「七月十六上凱道，公平正義救台灣」活動，以「司法正義」、「居住正義」為訴求，號召民眾今年7月16日走上凱道遊行。記者蘇健忠／攝影
前立委黃國昌（左）與網紅「館長」陳之漢（右）日前在總統府前舉行記者會，宣布將在凱達格蘭大道前舉辦「七月十六上凱道，公平正義救台灣」活動，以「司法正義」、「居住正義」為訴求，號召民眾今年7月16日走上凱道遊行。記者蘇健忠／攝影

時代力量前立委黃國昌、網紅「館長」陳之漢將在7月16日下午2時在凱達格蘭大道舉辦「公平正義救台灣」活動，不過此時卻爆出黃國昌名下擁有23筆土地，總面積為2104坪。黃國昌昨開直播，再把名下土地來由依序說清。

有媒體披露，據監察院財產申報資料指出，黃國昌一家共有15筆土地，其中黃有9筆，2筆為贈與，7筆為買賣，分別位於新北市汐止區水源段、白雲段；黃國昌妻子有4筆，1筆在新北市板橋區港子嘴段、3筆在新竹縣竹東鎮燥樹排段，皆為買賣取得。此外，黃國昌的子女也有1筆，分別位於汐止區水源段、宜蘭縣三星鄉大隱一段，取得原因都是贈與。

在建物部分，黃國昌夫妻有8筆，其中黃國昌有4筆，均位於新北市汐止區白雲段，取得原因都是贈與。黃國昌妻子有4筆，都在新北市板橋區港子嘴段，取得原因皆為贈與。

針對質疑，黃國昌強調，他絕不炒房，過去10年完全沒有進行不動產交易，在汐止的土地全部都是種菜的畸零地。昨日黃國昌更開直播，回懟「這種潑屎潑糞的讓人很厭煩」，並重申他不炒房炒地。

黃國昌說明名下土地房產，如位在汐止被分成多筆的建物，實際為1棟40年的4層透天厝，這是一家人居住的溫暖小窩，至於為何被切得這麼碎，他說去問汐止地政事務所是怎麼一回事。而板橋的房子是老婆嫁給他那一年，買的一間20幾坪的房子，其中3個「共同使用部分」，是都市公寓大廈裡面共有的部分。宜蘭的地，是父母過去在宜蘭種柚子的農地。新竹竹東深山區的土地，則是老婆被人倒債後，債務人拿來抵債的土地。

黃國昌接著解釋將「畸零地」承租給其他人一事，他說，這些土地多為長輩留下來的農地，由父母親來管理，大多是給左右鄰居拿來種菜，就算有地承租出去，也是由父母負責收租。關於有土地被當停車場使用，黃稱並不知情，但也表示該地以每月3萬元出租，今年才漲到3.2萬元，土地是他的父母買給他孩子的，租金都有誠實報稅。承租人亦出面駁斥指控，停車是他的問題，跟黃國昌一家沒有關係。

針對黃國昌的炒地指控發生後，民進黨立委陳明文在臉書發文，表示若有畸零地想改停車場等等的法律問題，需要律師諮詢的話，「歡迎來電預約阿文法扶，預約資訊請看賴或留言」，不過在黃國昌直播當下，陳明文已經刪除。

此外，對於黃國昌名下汐止特定土地被當作停車場使用，新北市政府城鄉局副局長邱信智出面說，汐止區水源段162地號土地是汐止都市計畫範圍內的「保護區」，同地段163地號土地是「道路用地」。市府接獲民眾陳情，將儘速辦理會勘，如果確實當作停車場使用，且未合法向主管機關申請，城鄉局將依都市計畫法裁處，最重可處6萬到30萬罰鍰。

黃國昌 汐止 陳明文

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