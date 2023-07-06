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柯文哲演唱會嘉賓？ 高嘉瑜：姐4年前辦過了「瑜音繞樑」

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
高嘉瑜（左）2019年12月為參選立委舉辦演唱會，台北市議員王世堅（右）現場演奏小提琴。圖／取自高嘉瑜臉書
高嘉瑜（左）2019年12月為參選立委舉辦演唱會，台北市議員王世堅（右）現場演奏小提琴。圖／取自高嘉瑜臉書

民眾黨總統參選人柯文哲將舉辦演唱會，門票要價8800元，粉絲希望邀請有「港湖胖虎」封號的民進黨立委高嘉瑜擔任嘉賓。高嘉瑜昨在臉書回應，她早在4年前就辦過募款演唱會，「今年大家最想看的絕對是演唱會再回歸」。

柯文哲將於7月29日下午3時在CORNER MAX舉辦「KP SNOW」演唱會，下周一中午12時啟售，實體票要價高達8800元，線上票500元。實體票價和3月在高雄開唱的韓國團體Black Pink演唱會價格相同，引起討論。

民眾好奇「歌唱實力堅強」的高嘉瑜是否會是驚喜嘉賓，高嘉瑜表示，別再敲碗了，募款演唱會「姐4年前就辦過了」，而且長達4小時，保證值回票價，「身心靈都得到解放」。且卡司陣容最強，無法超越。

高嘉瑜4年前舉辦「媽我在這，拜託要投高嘉瑜喔！」募資演唱會，她並在留言區PO出「一刀未剪」版的演唱會影片網址。她說，連唱4個小時，保證物美價廉，終身難忘，「瑜音繞樑，回味無窮」。

高嘉瑜當時舉辦的演唱會，邀請同黨或黨外政治人物同台高歌。台北市議員王世堅也受邀演奏小提琴，不過，伴奏到最後聽高嘉瑜唱不下去，乾脆自己唱。

網友表示，「身心靈都得到解放還是解脫」、「天籟之音呀！聽了就立馬升天蒙主寵召」、「看到這個消息，眼淚都流下來了」、「有幸參與到，永生難忘」、「去參加是要何等的勇氣、多強的心臟」、「這是一個很好的考驗，可以把演唱會從頭聽到尾，人生就沒有什麼過不了的難關了」、「拜託不要唱。我捐」。

高嘉瑜（左）2019年12月為參選立委舉辦演唱會，台北市議員王世堅（右）現場演奏小提琴。本報資料照片
高嘉瑜（左）2019年12月為參選立委舉辦演唱會，台北市議員王世堅（右）現場演奏小提琴。本報資料照片

演唱會 高嘉瑜 柯文哲

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