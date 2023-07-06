蔣萬安訪星祕密外交？李四川昨通電話說是見老友

台北市長蔣萬安出訪新加坡第二天，不過昨天出訪首日晚餐，遭隨行的民進黨議員陳怡君爆料，第一天晚餐，蔣萬安就不見人，莫非有秘密外交？台北市副市長李四川今天受訪表示，昨天晚上他還有跟市長蔣萬安通過電話，報告大巨蛋工安事件處理，昨天市長應該是去見見老朋友，但沒有告訴他去哪裡。

議員陳怡君說，蔣萬安的新加坡市政參訪，昨天下午參訪新加坡永續發展與環境部，回到飯店後，大家相約晚上7時一起去餐廳，但晚餐蔣萬安市長就不見了。陳怡君說，而且整個出訪團隊都沒有人沒有知道蔣萬安去了哪裡，蔣應該向市民講清楚、說明白。

李四川今天受訪被問及此事，李表示，他昨天有跟蔣市長通過電話報告大巨蛋工安事件，對於昨天市長去哪裡，應該是去見見老朋友吧！

對於一分最新民調，台北市長蔣萬安的施政滿意度比前朝柯文哲的滿意度高，李四川說，市府還在努力，民調僅作參考，市府還有很多必須要努力的部分。