齊頭Black Pink 柯文哲募款演唱會 實體票8800元

民眾黨總統參選人柯文哲原訂5月舉辦募款音樂會，始終沒有相關消息，今天售票網站正式公告，柯文哲將在7月29日舉辦「KP SHOW」，地點在CORNER MAX 大角落多功能展演館，實體票價8800元、線上票價格500元，7月10日中午12時開賣。

柯文哲過去參加活動就常開金嗓，還曾在2016年台北市跨年晚會獻唱，盡管柯文哲唱歌必定走音，加上歌單不外乎是〈憨人〉、〈堅持〉與〈囚鳥〉等歌曲，往往製造不少話題跟效果。

柯文哲近期聲勢看漲，尤其是年輕人支持度領先民進黨參選人賴清德、國民黨參選人侯友宜，柯文哲再出招要擴大年輕族群的領先優勢，將在7月29日舉辦演唱會，對於演唱會細節、表演嘉賓，民眾黨目前保密到家，尚未對外說明。

根據KKTIX售票網頁顯示，柯文哲將在7月29日下午3時於CORNER MAX舉辦「KP SNOW」演唱會，售票時間為7月10日中午12時，分別為實體票、線上票，線上票價格為500，實體票價格為8800元，跟今年3月在高雄開唱的韓國團體Black Pink演唱會價格相同。

據了解，實體票僅約400個名額，依照日前柯文哲募款帳號上線3小時就收到1000萬元捐款，此次演唱會售票當天，相信實體票很快就秒殺；未搶到票的民眾，也可以選擇線上票，透過直播方式參與。