邱顯智：鄭正鈐有大量債務糾紛 高喊打詐卻跟詐團走近

國民黨立委鄭正鈐向台中商界名媛鐘家蔆調款1500萬元，事後未還錢遭到對方提告，法官判決鄭正鈐必須償還。時代力量立委邱顯智今天說，鄭正鈐過去在媒體上高喊打詐，結果自己跟詐騙集團走得這麼近，鄭正鈐有必要說明清楚債務問題。

邱顯智上午在立法院舉行記者會表示，鄭正鈐在2017年為了選舉、周轉，他用「支票貼現」的方式向台中名媛鐘家蔆陸續借款1500萬元，事後卻不還錢，對方向新竹地方法院提告，法官判決鄭正鈐必須如數償還。

邱顯智說，鐘家蔆就是受害者超過千人、受騙金額高達15億元的「IRS國際儲備集團」吸金案主謀之一，已經在去年被台中地院判決9年徒刑。

邱顯智指出，根據IRS吸金案的判決書，鐘家蔆是在2017年4月加入吸金集團，以投資虛擬貨幣1年連本帶利，可以回收355%的說法欺騙民眾，甚至鼓勵民眾介紹投資人、用老鼠會的方式發展下線，最後把騙來的錢都轉成比特幣匯出躲避追查，民眾血本無歸。

邱顯智表示，鄭正鈐昨天接受媒體訪問的時候，竟然還在否認他有借錢，聲稱自己與對方有許多借貸、投資往來，雙方對於金錢往來的認知不同，企圖用這樣含混的說法帶過，然而這樣的說法其實更讓人質疑。

邱顯智質疑，鄭正鈐在鐘家蔆從事吸金詐騙的期間，竟然還跟對方「有許多借貸、投資往來」，到底鄭正鈐是在投資什麼、有沒有捲入吸金詐騙案，自己要呼籲鄭正鈐出面講清楚，給社會一個交代。

邱顯智提及，鄭正鈐過去常常在媒體上高喊打詐，結果自己竟然跟詐騙集團走得這麼近，輕輕鬆鬆就借到1500萬來選舉、周轉，到底鄭正鈐跟鐘家蔆、IRS吸金集團的關係是什麼，鄭正鈐也必須出來說明清楚。

邱顯智說，身為中央層級的民意代表，絕對不應該與詐騙、吸金犯罪有任何牽扯，必須要以最嚴格的立場檢驗，而這也是鄭正鈐過去的主張，請鄭正鈐不要雙重標準，含混過關，「這是台灣的選民所不能接受的」。

邱顯智指出，根據司法院的公開資料，鄭正鈐從2017年開始有大量的債務糾紛，涉及的總金額高達好幾千萬，身為一個民意代表，財務狀況如此複雜，甚至還有欠債不還的問題，恐怕會讓人質疑有沒有辦法不受影響、獨立履行立法委員的職責。

邱顯智呼籲，鄭正鈐必須出來說明清楚，到底他的債務問題是什麼情形，不要再用「認知不同」等含糊的理由來敷衍。