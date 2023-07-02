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性騷申訴難／性騷申訴流程冗長 近4千件僅4成開罰

聯合報／ 記者邱宜君／台北即時報導
衛福部統計，近5年依性騷擾防治法申訴並經調查成立的3913案當中僅1701件依法開罰。示意圖。本報資料照片
衛福部統計，近5年依性騷擾防治法申訴並經調查成立的3913案當中僅1701件依法開罰。示意圖。本報資料照片

性騷擾防治法》是為了處理不適用《性別平等工作法》及《性別平等教育法》的情形，衛福部統計，近5年依性騷擾防治法申訴並經調查成立的3913案當中，僅1701件(43%)依性騷擾防治法第20條開罰1萬到10萬元，男性1679件、女性22件。專家分析，即便案件成立，後續可能被駁回或展開冗長申訴流程，令人卻步，落入性平三法模糊地帶的案件則常被踢皮球，被害人只好「算了」。

衛福部保護服務司司長張秀鴛表示，性騷擾防治法80%以上案件都來自報警，第一層調查由警方進行，無論調查結果成立或不成立，下一步都要將案件交給地方政府社會局。如兩造有任何一方對結果不服，可提出申訴、訴願，甚至走上行政訴訟。

「警方初次調查成立性騷，就能順利裁罰的案件，我幾乎沒有看過。」張秀鴛說，調查成立後，被控性騷者幾乎都會再申訴，僅4成開罰，就是因為有些尚在申訴中，有些申訴後被駁回，性騷擾又不成立了。雙方一來一往，拖上好幾年都有可能，被害人常要舟車勞頓去親自說明，如果不去，就很可能會告不成。過程如此冗長又耗費心神，可能中途放棄或一開始打消申訴念頭，這也是申訴量很可能被嚴重低估的原因之一。

申訴量被低估，也可能是有些案件因為掉進模糊地帶，特別難處理，只好「算了」。婦女新知基金會秘書長覃玉蓉表示，性平三法的最大問題就是在三個法的「交界處」，落在這區的案件會被不同主管機關踢皮球，連開始都有困難，結果常常就是不了了之。

舉例來說，公務機關內發生性騷擾，通常有內部申訴管道可循，但如果約聘雇員被公務員性騷擾，前者歸勞工局管，後者歸人事行政總處管，這案件很可能就會被踢皮球，勞工局也罰不到公務員。又比方說，有業務在下班時間拜訪客戶，被客戶騷擾，這適用性別平等工作法嗎？若用工作時間來認定，主管機關可以說不適用，如果考慮兩人工作上的權勢關係，又可以適用。

張秀鴛說，性平三法正在同時修訂，預計7月13日前分別提出院版草案，針對衛福部主管的性騷擾防治法，修正重點有五。首先，三法定義要一致，要讓民眾清楚知道該找哪個單位。第二，申訴管道和程序都要往更有效、更友善、可信賴三大方向改善，不能讓民眾求助無門。

第三，目前只有性騷擾防治法可以裁罰一萬到十萬元，另外兩法都沒有，這一點也會補足，目標是三個法都要有裁罰。第四，與模糊地帶有關的內容都要周延考量，盡量入法，避免僅用函示處理。第五是衛福部提供給受害人的法律扶助、心理諮商等補助，都會正式寫入《性騷防治法》。

近五年性騷擾防治法申訴調查成立案件裁罰統計。</p><!--7--><p> 資料來源／衛福部</p><p> 整理製表／記者邱宜君
近五年性騷擾防治法申訴調查成立案件裁罰統計。

資料來源／衛福部

整理製表／記者邱宜君

性騷擾 衛福部

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