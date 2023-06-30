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工程師罵立委破麻法院判有罪 賴品妤籲受害者勇敢提告

聯合報／ 記者林縉明／台北即時報導
民進黨立委賴品妤。本報資料照片
民進黨立委賴品妤。本報資料照片

新竹歐姓半導體工程師2022年在PTT「政黑版」，多次發文怒罵民進黨立委賴品妤提告。法院日前依公然侮辱罪判處歐男拘役50日，可易科罰金5萬元。賴品妤表示，她提告就是要讓類似行為的犯罪者知道，這種性騷擾、性羞辱是錯的，呼籲受害人勇敢站出來，讓加害者付出代價。

賴品妤指出，她不論是在擔任立委助理、參與社會運動、擔任立委，針對她女性身分的性別歧視、性羞辱、性騷擾從未停止，因為這類發言者很清楚，要消弭一位女性公共參與及發言的動能，性騷擾、羞辱恐嚇是成本最低的方式。

賴品妤強調，這些狀況在她當選立委後更加嚴重，她的性別、長相、穿著打扮、器官、身材、感情、cosplay無一不被攻擊或性騷擾，她甚至一度面對仇恨暴力，乃至死亡威脅。

賴品妤說，本起案件便是這類攻擊的其中一起，這位新竹歐姓工程師至少長達半年，持續發文對她的言語性騷擾、性羞辱，包含：「賴品妤的破麻本性」、「選上只會cosplay」、「臭婊子破麻賴品妤接任林佳龍發言人」、「破麻賴品妤:請台北把電留給我們汐止捷運」、「賴品妤這個臭婊子破麻，尻臭了，穴也臭了(以上都是誇獎女性的意思)」、「賴品妤這臭婊子破麻每天想著被幹嗎？」等言論，不僅內容讓人作噁，持續且愈發嚴重的言論更令人感到安全上開始出現疑慮。

賴品妤認為，這些言論不單只是性騷擾與性羞辱，更是故意藉此貶低她的政績，以及她在公共政策上的主張，抹殺她身為一個立委的努力，意圖讓民眾誤認為她未在問政及協助選民，刻意形塑出僅剩身為女性的身體供所有人踐踏與騷擾的噁心假象。

賴品妤說，此案件僅是一小部分，這類性羞辱、性騷擾的言論持續在網路上攻擊，且對象不只是她，她身旁許多女性政治工作者都有過類似遭遇。為了遏止這樣的惡行，她才決定提告，要讓這類惡行的犯者們知道，這種性騷擾、性羞辱是錯的，這種試圖抹煞女性公眾人物努力成果的卑劣做法是錯的，這種試圖讓女性噤聲、合理化性暴力的言論是錯的，呼籲受到類似案件的受害者勇敢提告，提高加害者性騷擾的成本。

賴品妤 性騷擾 提告

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