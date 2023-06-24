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換居卡關1／囚居晚年 家總擬推長者搬家指引改善囚居

聯合報／ 記者許政榆／台北即時報導

台灣人老、屋老「雙老」困境浮現檯面，根據內政部統計，全台近43萬老人住在「無電梯公寓」裡，兩年內飆升9萬人，若再加上透天厝，據衛福部106年資料，我國老人住宅高達七成為無電梯房屋。目前台灣高齡族約380萬，其中「獨居」或「老老照顧」接近百萬。當人老了，房子也跟著老了，粗估至2030年，40歲老屋恐占全台房屋三成。

「老宅困老人」聯合報系願景工程2021年3月報導「囚居晚年」現象，後續引發政策改變。許多65歲以上長者不僅是獨居、老老照顧，對行動不變或失能長者來說，二樓以上形同醫療偏鄉，「你們有揹老人下樓的服務嗎？」家庭照顧者關懷總會服務經驗，最常被問到的一句話，也促使家總於去年啟動「長照宜（移）居計畫」研究，盼擬定相關指引，解決「老屋囚親」問題。

家總於111年10月12日至10月31日透過「居住與照顧安排意見調查：搬家能解決照顧問題嗎？」問卷調查，回收250份有效問卷，根據調查，照顧者年齡接近一半為50至64歲，被照顧者有6成住無電梯公寓，6成照顧者同意搬家能解決照顧問題，超過6成的照顧者曾經想過要幫長輩搬家，但最後有實際搬家的，僅有2成。

「我媽不會自己去外面找房子，需要有人幫他做到好。」來自家屬林小姐的困擾，也幾乎涵蓋「上有老」的照顧者心聲。家總統計，以老屋密集度相當高的雙北，若長輩居住在老舊無電梯公寓，當家庭照顧者來說最困難的部分是，長輩難以出門、接受醫療服務、不方便去日照據點等，家屬也疲於協助長輩張羅出門就醫。除了不知如何幫長輩找到適合的地點、居住物件，更讓照顧者最困擾的，是長輩不願意搬離原居處。

家庭照顧者關懷總會社工師暨研究專員蘇芩儀表示，搬家這件事涉及硬體、軟體兩層面，硬體部分包括找適合長輩居住的房屋物件，軟體則包括舊家整理、新家適應。若北市長輩本身有房地產，還可以搭配北市的「青銀換居」計畫，讓長者換居電梯社宅，釋出老屋由市府作為社宅包租代管，以優惠租金提供給青年等族群。

不過蘇芩儀表示，許多照顧者在協助長輩搬家過程，成功案例並不多，絕大原因卡在「溝通」及其他考量，對於長輩來說，搬家會造成生活巨大變動，且若使用「青銀換居」政策，釋出原本的舊家出租給青年，但政策並非萬年不變，若隨著政黨輪替、政府經費調整，會不會年限一到「就把長輩趕走？」種種問題讓長輩無法放心搬家，寧願留在舊家，繼續過著不便生活。

家庭照顧者關懷總會秘書長陳景寧表示，長者居住議題，會視每個家庭狀況有不同處理方式，有的家庭協議讓長輩輪流住子女處所，或是有人幫長輩從北市搬到新北日間照護中心，台北舊家出租每月兩萬五，新北日照中心每月自付額一萬元，以房租補貼現行照護費用，互抵後仍有一萬多元落差。家總今年預計擴大啟動「長者搬家試辦計畫」，針對名下有房產的雙北長者且有換屋需求者，進行搬家計畫。

長輩 電梯 老屋

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