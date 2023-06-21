【專家之眼】從海峽論壇到台東釋迦 看綠營如何應對

從中共國台辦五月底宣布海峽論壇舉辦時間，到六月二十日海關總署決定在獲認證合格廠商保證前提下，恢復台灣釋迦輸入，相關事件一路發展下來，外界看到的是，主張交流的力量手段靈活，而想要限制的綠營卻一路被動因應。綠營如果真為台灣好，應該要有新思維或政策出來了。

今年海峽論壇是第十五屆舉辦，如果算上前身海西論壇，近二十年來，除了疫情影響外，活動宗旨與模式大致類似，比較特別的是，這是在疫情封閉、兩岸社會敵意螺旋升高後的活動，套句論壇組委會發言人陳志勇說法，「本屆論壇是大陸疫情防控平穩轉段後舉辦最大規模的兩岸民間交流盛會」、「兩岸很多新老朋友線下相聚，共襄盛會」。在軍事上兵凶戰危前提下，兩岸民間人士有機會「見面三分情」、舒緩大陸武統派的民意壓力，這意涵相信很多人都懂。

但綠營似乎不懂；而既然是持續多年的活動模式，其實很好預期，這些天來，他們卻只以封閉與恐嚇老招回應。開始陸委會就定調這是年度大型對台統戰活動，陸方歷來都藉此拉攏與分化台灣民眾，政府禁止在台舉辦或合辦相關活動；接下來繼續強調那是例行性統戰活動，千真萬確，中共更藉機要釋放利多給特定人。陸委會並警告，中共於今年四月修訂反間諜法，並以國安為由濫捕包括台灣民眾在內的境外人士，建議台灣民眾赴陸前，應審慎評估人身安全。他們還建議大陸當局若要和平穩定發展兩岸關係，「我們鼓勵他們要多展現一些自信」。

在大會舉辦後，對於大陸拋出要建立兩岸示範區，蔡政府則回應，中共長期企圖透過交流統戰平台，宣傳不符台灣民意期待、矮化台灣的統戰與政治主張，毫無意義，也徒勞無功；等到中共宣布恢復台東釋迦開放，綠媒引匿名官員表示，已預判中共是故意先卡住，等國民黨去海峽論壇做出政治表態後，才將利多做給國民黨。

官員的名言是，「中共對台所有經貿都是政治！」他強調，中國當時是片面指控釋迦驗出有害生物，就直接禁止進口，「卡關是為了政治，放也是為了政治」。政府並稱，只有部分台東縣釋迦才可輸陸，證明是分化台灣社會的統戰作為。

綠營說法，如果對照論壇一路以來發展，就知道經不起檢驗。首先，官員只注意中共對台統戰，卻沒想到任何政權都有民意壓力，包括中共。近年最明顯的變化，就是上海封城時的民怨，讓大陸快速解封。綠營政府在疫情高峰期間，操作兩岸互相仇視，搞到對岸武統民意高漲，此次透過大陸媒體傳播民間活動，這是我們的宣傳統戰。

其次，大陸近在咫尺，兩岸經貿活動密切，蔡政府任內迭創新高，卻還是冷戰思維，希望兩邊不相往來，這並不現實。更忘記台灣之所以能在兩蔣時代創造經濟奇蹟，就是台人無懼風險，憑著一股蠻勁闖出來的天下，這也是綠營黨內前輩許信良「新興民族」的觀點。此次綠營故步自封，還建議大陸當局多展現一些自信，這似乎是自曝其短了。

再者，綠營還在搞政治操作。論壇活動已近尾聲，不知當初陸委會警告民眾赴陸有風險，是否已有在此期間被拘受害案例可供參考？而恢復台灣釋迦輸入，須來自獲得中共核准註冊登記的包裝廠和果園，已經說明了中共更在意大陸民眾的食品安全，至於目前註冊認證廠商農民並不完全普及，是因為這些都是成本，一旦恢復開放，就會有更多農民加入，釋放利多只給特定的人，此說是站不住腳的；至於稱中共故意先卡農產品要等藍營表態，但藍營在兩岸交流場合所作表態一向穩定一致，就算不公布也會有類似表述出現，中共如卡這個，恐怕是多此一舉吧！

最後，陸委會說，中共長期企圖透過交流平台，宣傳統戰與政治主張，是徒勞無功的；官員名言還包括「中共對台所有經貿都是政治！」既如此無功，蔡政府反對海峽論壇是反心酸的嗎？而且，為何不乾脆斷了ECFA呢？

限於篇幅，只能提些對論壇周邊事務的簡短觀察。從相關出場發言判斷，福建省主要負責對台事務的領導應是羅東川？他出身紀檢系統，又有新疆經驗，並未分管統戰部門，應該是側重他苦幹辦實事態度、在法制面保護台人的專業。他提到：兩岸關係的未來和希望在青年，希望兩岸青年勇擔時代責任、發揮自身優勢、抓住歷史機遇，希望兩岸青年共同傳承弘揚和創新發展中華優秀傳統文化，進一步加深理解、融洽感情、凝聚共識。這些話，兩岸青年應能有所體會。而本次論壇介紹了台人可使用信用卡申辦電子行動支付，這會極大的便利兩岸往來，應該是升斗小民最在意的亮點了！