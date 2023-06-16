國民黨艱困選區台南立委 王家貞對決賴清德嫡系林俊憲

國民黨徵召台南市議員王家貞參選2024台南市第五選區立委選舉，王家貞今天由黨團相挺召開參選說明會，她說2個月來陷入選與不選的天人交戰，最後決定奔赴更凶猛的戰場，將與民進黨總統參選人賴清德副總統嫡系人馬新潮流林俊憲立委對峙。

王家貞曾任7屆議員，她表示，自己參選的小我理由就是「勇敢接受挑戰，珍惜因緣具足的人生際遇」。剛打完資源議員選戰的生養身心期間，硬是派給自己一個新的使命繼續征程。如同多少年前第一次參選的單純，雖然是四顧蒼茫，卻不憂不懼，千山萬水，逆風前行。

王家貞說於大我則是家國大義，她將扛起大旗，號召對當今執政掌權當局貪腐黑金，且陷兩岸現況憂心不滿的鄉親好友，在各行各業默默打拼的每一個孤勇者，攜手奮進，用選票還子孫一個歲月安好。

國民黨中常會周三通過徵召中華日報副總編輯姚正玉、王家貞分別參選台南市第三、第五選區，挑戰民進黨籍現任立委陳亭妃與林俊憲；另5月間已提名不分區立委陳以信投入第六選區，與尋求連任的民進黨現任立委王定宇、無黨籍前龍崎區牛埔里長陳永和呈現「三腳督」局面。

另表態參選第四選區的台南市前議長李全教，據了解，他本人向黨部提出「不要提名我」，和黨部的默契也是以無黨籍參選；第二選區則與無黨籍市議員陳昆和合作。

至於第一選區人選，國民黨台南市黨部仍屬意由市議員尤榮智女兒尤淨寬披戰袍，尤淨寬擁有碩士高學歷，形象清新，長期擔任他的政治助手也是未來接棒人；尤榮智說，還在徵詢地方民意，最慢會在6月底決定。

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