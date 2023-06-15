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王鴻薇不滿陳明通獲輕放 綠委嗆：有疑問質詢台大校長

聯合報／ 記者林縉明／台北即時報導
國民黨立委王鴻薇今日表示，台大對陳明通的懲處根本不夠，充其量只是留下汙點。民進黨立委劉世芳表示，尊重大學自治，王鴻薇若認為台大處理不好，可以在立法院教育文化委員會對台大校長質詢。記者林縉明／攝影
國民黨立委王鴻薇今日表示，台大對陳明通的懲處根本不夠，充其量只是留下汙點。民進黨立委劉世芳表示，尊重大學自治，王鴻薇若認為台大處理不好，可以在立法院教育文化委員會對台大校長質詢。記者林縉明／攝影

國民黨立委王鴻薇檢舉國安局前局長陳明通學倫爭議案，台大對陳明通祭出不能歸建、不能延長退休以及不能擔任兼任教授三措施。王鴻薇批評，這樣的懲處根本不夠。 民進黨立委劉世芳表示，尊重大學自治跟自主，如果王鴻薇覺得台大這件事處理不好，可以在立法院教育文化委員會質詢台大校長。

劉世芳表示，陳明通案政黨立場尊重大學自主，希望台大本於客觀事實跟證據，處理陳明通回任或退休案，對於台大決議結果都尊重。

劉世芳說，大學本於自主，跟政黨一點關係都沒有，尊重大學自治，如果王鴻薇覺得台大處理不好，可以在立法院教育文化委員會對台大校長質詢。

民進黨立委莊瑞雄也說，台大對各方看法有獨立性，相信台大做出這樣決定有其道理，也要接受社會檢驗，尊重學術自治，台大對陳明通案處置方式予以尊重。

台大 陳明通 王鴻薇 劉世芳

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