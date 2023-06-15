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6月21日行使大法官同意權 在野批審查過短

聯合報／ 記者林縉明屈彥辰程遠述歐陽良盈林銘翰／台北報導
大法官被提名人朱富美（右起）、陳忠五、尤伯祥及蔡彩貞，昨由總統府秘書長林佳龍（左二）陪同，拜會國民黨立法院黨團總召曾銘宗（左）。記者邱德祥／攝影
大法官被提名人朱富美（右起）、陳忠五、尤伯祥及蔡彩貞，昨由總統府秘書長林佳龍（左二）陪同，拜會國民黨立法院黨團總召曾銘宗（左）。記者邱德祥／攝影

立法院昨天下午召開臨時會，表決通過民進黨團提案，將審議大法官人事同意權案；六月十九日舉行公聽會、廿日召開全院委員會，審查四位大法官被提名人；廿一日院會進行同意權案投票表決。在野黨批評審查時間過短；民間法律團體昨舉行記者會，呼籲嚴審大法官人選，並應修法提高同意門檻。

大法官被提名人朱富美、尤伯祥、陳忠五、蔡彩貞，昨天由總統府秘書長林佳龍陪同拜會立法院各黨團。民進黨立法院黨團總召柯建銘說，下周行使大法官同意權投票有信心會通過。

中華民國憲法學會、台灣法曹協會、台灣行政法學會等民間法律團體，昨在立法院舉行「呼籲嚴審大法官被提名人」記者會，司法院前副院長蘇永欽表示，美國大法官為終身制，我國大法官任期短、人數多，現行大法官選任制度很糟，總統只要連任，就可百分之百任命十五位大法官，但要修改又面臨修憲難題；短期解套辦法，應先修法把立法院行使同意權的門檻由二分之一提高到三分之二。不過，民進黨立委鍾佳濱表示，大法官運作制度遭破壞，破壞者是前總統馬英九，「參與者叫做蘇永欽」。

國民黨團總召曾銘宗表示，各界都懷疑此次四位被提名人意識形態太濃厚，也懷疑是否能獨立行使職權，但在民進黨多數的國會生態下，審查絕對會強行通過，呼籲被提名人要拿出專業和良心。

民眾黨團幹事長張其祿說，民進黨以國會多數試圖讓「立法院變立法局」，並使得「司法院變司法局」，民主制衡的精神及機制已完全遭到破壞。時代力量黨團總召邱顯智也說，民進黨團只用一周時間處理大法官人事同意權，完全無法接受。

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