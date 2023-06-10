被掛「hoho台南人有眼睛」諷刺 侯友宜自嘲：台語不如謝龍介
新北市長侯友宜今天下午在台南東區龍山社區活動中心與鄉親座談，場外卻有人掛起「hoho台南人有眼睛」，上午是紅布條，下午換成綠布條，侯友宜到場後在台上自嘲排在謝龍介後面講話壓力很大，因為台語不如謝龍介溜，上次逗嘴鼓就說錯話「得罪台南鄉親」，但他沒有壞意，試圖化解自己過去提到「台南人沒眼睛」的言論。
侯友宜到台南重頭戲是下午在龍山社區活動中心與鄉親對話，上午曾出現「hoho台南人有眼睛」的紅布條，但被收起後，下午換來另一批民眾在對面路旁拉起寫著「hoho台南人有眼睛」字樣的綠布條，相當引人注目。
侯友宜上台致詞時，先介紹市長落選的謝龍介，引起台下一陣笑聲，他幽默說，「去年謝龍介選市長沒ㄍㄧㄥ（撐）過，接著讓我來把台南市ㄍㄧㄥ過去。」逗笑全場。
侯友宜在5月下旬同台台南市前議員謝龍介時，因謝龍介參選台南市長失利而說出「台南人沒眼睛，沒福氣」，侯友宜事後為此道歉。今天首次以總統參選人來到台南，主動提到此事，自嘲台語不如謝龍介；謝龍介與祀典大天后宮合辦台語班，上午安排侯友宜與學員互動，特別贈送侯友宜台語辭典，號召一起說好台語。
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