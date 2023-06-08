快訊

幼兒園童被餵食三級毒品「巴比妥」 醫揭背後龐大隱憂：恐導致呼吸中止

新加坡羽賽／對印尼好手8連勝 戴資穎勇闖8強

「孔子第74代」名醫孔繁錦性侵丁字褲女病患 判4年確定要坐牢

聽新聞
test
0:00 / 0:00

又傳名人遭詐團冒用 李貴敏：政府無能像原始人遇上AI

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨立委李貴敏。圖／取自李貴敏臉書
國民黨立委李貴敏。圖／取自李貴敏臉書

媒體人夏韻芬在臉書發文表示遭詐騙集團盜圖冒用，國民黨立委李貴敏說，政府對詐騙橫行束手無策，就像原始人遇上AI犯罪團伙，淪為詐騙集團笑柄。

李貴敏表示，再度看到夏韻芬臉書發文表示又被詐騙集團盜圖等訊息，可以感受到她的無奈、傷心和氣憤。對於行政部門的無為，以致詐騙集團肆無忌憚，為所欲為，以及眾多被害人的無助與傷害，真的令人無法接受。

李貴敏指出，對比前幾天，同樣是名人詐騙案，NVIDIA 創辦人黃仁勳遭冒名廣告行騙，警方立即全面追查，詐騙廣告立即下架，正如同幾個月前，金管會主委遭冒名行詐騙時神速行動相似。可見，行政部門遏止冒名詐騙非不能，是不為。

李貴敏說，差別待遇的理由和基礎是什麼，中華民國憲法不是保障人人平等嗎？什麼時候人民才能享受和官員與貴賓待遇，乖乖納稅的升斗小民只能屈辱、受害又求助無門的理由又在那裡，請綠官出來說清講明。

李貴敏表示，政府不是一再成立打詐國家隊，預算也大筆大筆的花了，去年14億預算，今年又框了13億算，究竟錢花那𥚃去了，就連被害人自行檢舉下架這麼簡單的事，都做不到，為何到目前為止，政府絕大部分防詐機制都還是要人民自己提高警覺。

李貴敏說，台灣會淪落為詐騙天堂，政府對詐騙橫行束手無策，就像原始人遇上AI犯罪團伙，已淪為詐騙集團笑柄。令人忍無可忍的是，不時傳出詐騙集團急著與新貴官員攀關係，交朋友，套交情。黑金氾濫一天比一天嚴重。治安或詐騙問題始終不見有效治理，司法也離人民越來越遠，被害者權益何在，人民又如何自保？

詐騙集團 李貴敏

延伸閱讀

民進黨遭爆吃掉性騷案 李貴敏：綠色是特權的顏色？

賴清德宣示最高標準處理黑金議題 李貴敏：不抱希望

im.B詐騙參加金融科技展、燒到金管會 主委黃天牧回應了

選罷法擬變嚴！涉「黑金槍毒」有罪奪參政權 李貴敏：恐違憲

相關新聞

陳琬惠批金管會放水im.B還與主嫌喝紅酒快要氣炸

民眾黨立委陳琬惠今天說，蔡政府2016年5月上台後，首任行政院院長林全同年6月3日施政報告表示強化網路借貸平臺（P2P）...

影／相信郭董信守承諾 黃健庭：沒有欺騙過郭台銘

國民黨總統參選人侯友宜競選辦公室，與黨部、黨團、智庫中午開啟四方平台會議，侯團隊幕僚要角謝政達代表出席。

宜蘭消防局半年2起性騷 立委陳琬惠質疑內控管理出問題

宜蘭消防局半年內連續發生兩起性騷，去年12月女消防員在分隊個人套房洗澡，有男隊員闖入，被害人身心受創加上疑請假遭刁難離職...

影／新竹矽谷中小學被法拍 監院糾正新竹市政府

新竹矽谷中小學接受土地贈與，之後卻因新竹市政府檢查認定標準前後不一，遭5.3億鉅額補稅裁罰，監察院今天糾正新竹市政府。監...

新竹矽谷中小學因巨額徵稅被迫關校 監院糾正新竹市府

新竹市矽谷中小學於2016年初遭法拍，同年7月停招。但監委調查發現，該校遭法拍另有隱情，主因是新竹市政府於2003年審核...

又傳名人遭詐團冒用 李貴敏：政府無能像原始人遇上AI

媒體人夏韻芬在臉書發文表示遭詐騙集團盜圖冒用，國民黨立委李貴敏說，政府對詐騙橫行束手無策，就像原始人遇上AI犯罪團伙，淪...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦