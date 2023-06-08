又傳名人遭詐團冒用 李貴敏：政府無能像原始人遇上AI

媒體人夏韻芬在臉書發文表示遭詐騙集團盜圖冒用，國民黨立委李貴敏說，政府對詐騙橫行束手無策，就像原始人遇上AI犯罪團伙，淪為詐騙集團笑柄。

李貴敏表示，再度看到夏韻芬臉書發文表示又被詐騙集團盜圖等訊息，可以感受到她的無奈、傷心和氣憤。對於行政部門的無為，以致詐騙集團肆無忌憚，為所欲為，以及眾多被害人的無助與傷害，真的令人無法接受。

李貴敏指出，對比前幾天，同樣是名人詐騙案，NVIDIA 創辦人黃仁勳遭冒名廣告行騙，警方立即全面追查，詐騙廣告立即下架，正如同幾個月前，金管會主委遭冒名行詐騙時神速行動相似。可見，行政部門遏止冒名詐騙非不能，是不為。

李貴敏說，差別待遇的理由和基礎是什麼，中華民國憲法不是保障人人平等嗎？什麼時候人民才能享受和官員與貴賓待遇，乖乖納稅的升斗小民只能屈辱、受害又求助無門的理由又在那裡，請綠官出來說清講明。

李貴敏表示，政府不是一再成立打詐國家隊，預算也大筆大筆的花了，去年14億預算，今年又框了13億算，究竟錢花那𥚃去了，就連被害人自行檢舉下架這麼簡單的事，都做不到，為何到目前為止，政府絕大部分防詐機制都還是要人民自己提高警覺。

李貴敏說，台灣會淪落為詐騙天堂，政府對詐騙橫行束手無策，就像原始人遇上AI犯罪團伙，已淪為詐騙集團笑柄。令人忍無可忍的是，不時傳出詐騙集團急著與新貴官員攀關係，交朋友，套交情。黑金氾濫一天比一天嚴重。治安或詐騙問題始終不見有效治理，司法也離人民越來越遠，被害者權益何在，人民又如何自保？