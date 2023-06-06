快訊

健身教練勒死女友！法院擔憂判無期凶手「等假釋太久」改判15年 網炸鍋

女警追緝騎上國道惹議！目擊民眾傻眼問 「可以這樣嗎？」 交通警說話了

蔡阿嘎評「5難吃連鎖店」燒到登日媒 日網氣炸：希望這樣的人不要來

聽新聞
test
0:00 / 0:00

駁消基會美豬「洗產地」說 食藥署：市佔率低難看到

聯合報／ 記者鄒尚謙／台北即時報導
110年-112年豬肉產地查核結果。圖／食藥署提供
110年-112年豬肉產地查核結果。圖／食藥署提供

台灣自2021年1月1日起，開放含萊克多巴胺的豬肉進口，迄今超過2年時間。消基會日前抽查通路289件含豬肉成分的相關食品，因未見到任何美國產製豬肉商品，質疑業者「洗產地」。食藥署表示，美豬僅佔台灣進口量0.4%，後市場稽查22萬4000多件豬肉時，抽查率也僅0.6%，市占率相當低，自然不易找到。

消基會抽查全台市面289件，有272件來自台灣、15件來自西班牙、9件來自加拿大、8件來自法國、7件來自丹麥、3件來自荷蘭、1件來自匈牙利，卻沒有美國豬肉相關產品。消基會董事長吳榮達分析，也許消基會這次抽查剛好沒查到美豬。但另一種可能則是「洗產地」，來自美國卻標示其他原產地。

對此，食藥署副署長林金富表示，食藥署定期都有更新豬肉進口儀表板，國產、輸入的都有，近兩年統計，總共232萬公噸，美國豬肉僅960公斤，市佔率僅0.4%，後市場自然不容易看到。

後市場也定期派員稽查，林金富說，110年至今兩年半，抽查了22萬4662件豬肉產品，結果有72件標示違規遭開罰，大部分市因為產品內含兩來源國以上的肉品，但標示並未依照比例多寡依序列上，詢問後多是更改配方後，忘了改標導致違規。

林金富也說，後市場抽查的22萬4662件豬肉產品中，查到的美國豬肉1521件，佔比0.6%，邊境抽驗也都合格；至於美豬進口來台後的流向，在各販售通路都有查出，向是加工食品、餐廳肉片、美食街等餐飲業者，除了傳統市場中的溫體豬沒有查出外，都有產地來自美國的豬肉。

餐飲業(網路)標示豬肉原料原產地實例。圖／食藥署提供
餐飲業(網路)標示豬肉原料原產地實例。圖／食藥署提供
110年-112年輸入豬肉產地查核結果。圖／食藥署提供
110年-112年輸入豬肉產地查核結果。圖／食藥署提供
食藥署公布在網站上的豬肉儀表板。圖／食藥署提供
食藥署公布在網站上的豬肉儀表板。圖／食藥署提供
餐飲業實體（店面）標示豬肉原料原產地實例。圖／食藥署提供
餐飲業實體（店面）標示豬肉原料原產地實例。圖／食藥署提供
110年-112年美豬產地查核結果。圖／食藥署提供
110年-112年美豬產地查核結果。圖／食藥署提供

豬肉 美國 消基會

延伸閱讀

消基會質疑進口美國豬肉哪裡去了？ 農委會來解惑

抹布水牛肉麵店停業無法罰？食藥署：尊重北市行政裁量

邊境攔截5項陸違規食品 25噸冷凍黑旗魚重金屬超標

進口美國豬肉去哪兒了？消基會抽查質疑萊豬「洗產地」

相關新聞

侯友宜遠見五星市長典禮領獎 喊當總統要解決中央問題

五星雜誌今舉辦五星縣市長贈獎典禮，新北市長侯友宜到場領獎，侯在休息室內特別與出席的藍綠各縣市首長寒暄。侯友宜致詞表示，今...

黨產會：國民黨台中市黨部為不當黨產 命轉中市府所有

不當黨產委員會今天舉行第163次委員會議決議，認定國民黨台中市黨部，台中市西屯區大墩段476地號土地，及5511建號建物...

友邦史瓦帝尼副總理見蔡總統 感謝台灣幫助農村電氣化

蔡英文總統今天接見友邦史瓦帝尼王國副總理馬蘇庫（Themba Masuku），她指出，台灣與史瓦帝尼於今年3月簽署「合作...

零容忍變成殺無赦？賴清德大刀處理性騷 綠憂錯殺：賴以自己大局為重

民進黨女黨工自述被「輝哥」性騷擾，卻被高層吃案引爆政壇#Me Too運動，未因民進黨主席賴清德道歉、宣示「零容忍」、改善黨內性平申訴機制等黨務改革停歇，連日來相關案件還是連環爆，賴清德不必大局為重、未釐清事實前寧可錯殺的「高道德」，黨內也出現雜音。...

駁消基會美豬「洗產地」說 食藥署：市佔率低難看到

台灣自2021年1月1日起，開放含萊克多巴胺的豬肉進口，迄今超過2年時間。消基會日前抽查通路289件含豬肉成分的相關食品...

民進黨性騷報告「資料太多」交不出 勞動局不妨多給些時間

民進黨性騷案連環爆，第一起案件爆出後，台北市勞動局就發函給民進黨，要求其在6月5日前提供資料說明。不過民進黨以「資料太多」為由無法如期回覆。如今看來，民進黨的「資料太多」當不是指該案的「資料太多」，而是案子真的很多。台北市勞動局確實應該體諒民進黨，多給一些寬限的時間，讓他們好好整理一下到底有多少案、多少資料。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦