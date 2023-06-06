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駁消基會美豬「洗產地」說 食藥署：市佔率低難看到
台灣自2021年1月1日起，開放含萊克多巴胺的豬肉進口，迄今超過2年時間。消基會日前抽查通路289件含豬肉成分的相關食品，因未見到任何美國產製豬肉商品，質疑業者「洗產地」。食藥署表示，美豬僅佔台灣進口量0.4%，後市場稽查22萬4000多件豬肉時，抽查率也僅0.6%，市占率相當低，自然不易找到。
消基會抽查全台市面289件，有272件來自台灣、15件來自西班牙、9件來自加拿大、8件來自法國、7件來自丹麥、3件來自荷蘭、1件來自匈牙利，卻沒有美國豬肉相關產品。消基會董事長吳榮達分析，也許消基會這次抽查剛好沒查到美豬。但另一種可能則是「洗產地」，來自美國卻標示其他原產地。
對此，食藥署副署長林金富表示，食藥署定期都有更新豬肉進口儀表板，國產、輸入的都有，近兩年統計，總共232萬公噸，美國豬肉僅960公斤，市佔率僅0.4%，後市場自然不容易看到。
後市場也定期派員稽查，林金富說，110年至今兩年半，抽查了22萬4662件豬肉產品，結果有72件標示違規遭開罰，大部分市因為產品內含兩來源國以上的肉品，但標示並未依照比例多寡依序列上，詢問後多是更改配方後，忘了改標導致違規。
林金富也說，後市場抽查的22萬4662件豬肉產品中，查到的美國豬肉1521件，佔比0.6%，邊境抽驗也都合格；至於美豬進口來台後的流向，在各販售通路都有查出，向是加工食品、餐廳肉片、美食街等餐飲業者，除了傳統市場中的溫體豬沒有查出外，都有產地來自美國的豬肉。
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