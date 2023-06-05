快訊

悼六四被港警逮捕 台大僑生劉家儀已保釋今報平安

他以為晚半年退休可爽領50萬 因勞退「舊制1規則」差點少領2百多萬

本週「血型+生肖」財運最旺TOP5！B型這生肖「機會不斷」荷包裝滿滿

影／職場性騷擾防治漏洞多 婦女團體呼籲別再沈默

攝影中心／ 記者邱德祥／即時報導
婦女團體今天聯合舉辦一場「台灣職場MeToo運動 讓性騷被害人不再沉默」記者會，婦女救援基金會督導李雅君（左起）、勵馨基金會執行長王玥好、台灣防暴聯盟秘書長廖書雯等人出席。記者邱德祥／攝影
婦女團體今天聯合舉辦一場「台灣職場MeToo運動 讓性騷被害人不再沉默」記者會，婦女救援基金會督導李雅君（左起）、勵馨基金會執行長王玥好、台灣防暴聯盟秘書長廖書雯等人出席。記者邱德祥／攝影

婦女團體今天聯合舉辦一場「台灣職場MeToo運動 讓性騷被害人不再沉默」記者會，現代婦女基金會執行祕書吳姿瑩、婦女救援基金會督導李雅君、勵馨基金會執行長王玥好、台灣防暴聯盟秘書長廖書雯、婦女新知基金會法律部主任戴靖芸等人出席。

近日台灣性騷擾事件頻傳，引發政壇開始至其他領域的職場「MeToo」運動，有越來越多被害人勇於為自己的遭遇發聲。同時間社會思辨的浪潮也為台灣「性別平權」的路上再往前更邁進了一步。勵馨基金會表示，在長年實務工作中觀察，「職場性騷擾」的發生與事件遭隱匿，有兩個關鍵因素，其一是權勢關係，其二是相關防治制度的不健全。

勞動部2017至2021年工作場所就業平等調查指出，受職性騷擾的當事人確有七至八成選擇不申訴，成為了「沈默的黑數」，不申訴的原因，「擔心別人閒言閒語」(15.5%）、「擔心失去工作」(13.5)、「擔心遭受二度傷害」(7.0%)、「不知申訴管道」(5.1%）、「擔心調離原工作」等占了超過四成。在勵馨基金會2021年底完成的「性別暴力調查報告」，在職場性騷擾有25%曾提出申訴，而他們的申訴的過程中，最大的困難證據不足佔50%，其次是申訴單位反應消極占37.8%。

勵馨基金會執行長王玥好呼籲：「衛福部、勞動部與企業主能進行跨部門合作，促成雇主輔導及被害人服務的雙軌服務是關鍵。政府應將職場性騷擾服務納入法源，呼籲中央主管機關應編列預算，委託相關專業團體協助雇主處理性騷擾申訴、調查及提供被害人服務，包括社工、諮商、身心診療，及法律諮詢等專業服務」。

婦女團體今天聯合舉辦一場「台灣職場MeToo運動 讓性騷被害人不再沉默」記者會，勵馨基金會倡議組長戴育吟（左起)、現代婦女基金會執行祕書吳姿瑩、婦女救援基金會督導李雅君、執行長王玥好、台灣防暴聯盟秘書長廖書雯、婦女新知基金會法律部主任戴靖芸等人出席。記者邱德祥／攝影
婦女團體今天聯合舉辦一場「台灣職場MeToo運動 讓性騷被害人不再沉默」記者會，勵馨基金會倡議組長戴育吟（左起)、現代婦女基金會執行祕書吳姿瑩、婦女救援基金會督導李雅君、執行長王玥好、台灣防暴聯盟秘書長廖書雯、婦女新知基金會法律部主任戴靖芸等人出席。記者邱德祥／攝影
婦女團體今天聯合舉辦一場「台灣職場MeToo運動 讓性騷被害人不再沉默」記者會，現代婦女基金會執行祕書吳姿瑩（左起）、婦女救援基金會督導李雅君、勵馨基金會執行長王玥好、台灣防暴聯盟秘書長廖書雯、婦女新知基金會法律部主任戴靖芸等人出席。記者邱德祥／攝影
婦女團體今天聯合舉辦一場「台灣職場MeToo運動 讓性騷被害人不再沉默」記者會，現代婦女基金會執行祕書吳姿瑩（左起）、婦女救援基金會督導李雅君、勵馨基金會執行長王玥好、台灣防暴聯盟秘書長廖書雯、婦女新知基金會法律部主任戴靖芸等人出席。記者邱德祥／攝影

性騷擾 職場

延伸閱讀

台灣「MeToo」運動 婦團：職場雇主球員兼裁判形成法律漏洞

民進黨團檢討性騷擾防治管道 確定需要修法會儘速提出

資政性騷擾總統府沒調查權？藍委：世界級笑話

指控王丹性騷擾再+1 徐男今晚直播、爆料「不只對我」

相關新聞

聲量輸給對手？ 侯友宜：會用議題證明會做得比民進黨好

有藍營立委指國民黨總統候選人侯友宜聲量輸對手太多，沒議題主導力，應想辦法提升。侯友宜今早回應，民進黨執政下，百廢待舉，黑...

國民黨：員工在非工作場域對外性騷擾 國民黨負責處理

國民黨舉行記者會，說明國民黨工作規則明訂防治性騷擾專章性平事件申請流程，國民黨立場是堅決守護性別平等、女性權益，會用最嚴...

鍾小平批應曉薇有「政治內線」 應：何時民調都會贏你

國民黨籍北市議員鍾小平極力爭取中正、萬華立委提名，今聲稱自己猶如「萬華郭台銘」，指控同黨議員應曉薇能預先知道民調時間，質...

【重磅快評】賴清德護吃案生態 民進黨有性平轉型正義?

性騷風波野火燎原，如同其它公共議題，罪惡一旦變成朝野共業，便是預告危機緩解。這次風暴核心在於，執政黨有一個滋養並縱容對年...

新北、中央鬥法 核廢料處理各執一詞

核廢料該怎麼放？中央、地方各執一詞！清大核能特聘教授李敏受訪說，室內乾式貯存沒有比較安全，根本沒有必要，目前國際已能處理核廢料，呼籲各黨候選人應直面核能議題。基隆野鳥學會前理事長沈錦豐則指出，因為立法院擱置「核廢三法」，才導致核廢料問題成為中央與地方的糾結處。

【重磅快評】新#MeToo運動中的政治話術與潛意識

從民進黨中央對黨內性騒案「吃案」到連環爆，再到國民黨立委等被指控，甚至從政壇擴及文化、演藝圈，一場新#MeToo運動也隱...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦