影／職場性騷擾防治漏洞多 婦女團體呼籲別再沈默

婦女團體今天聯合舉辦一場「台灣職場MeToo運動 讓性騷被害人不再沉默」記者會，現代婦女基金會執行祕書吳姿瑩、婦女救援基金會督導李雅君、勵馨基金會執行長王玥好、台灣防暴聯盟秘書長廖書雯、婦女新知基金會法律部主任戴靖芸等人出席。

近日台灣性騷擾事件頻傳，引發政壇開始至其他領域的職場「MeToo」運動，有越來越多被害人勇於為自己的遭遇發聲。同時間社會思辨的浪潮也為台灣「性別平權」的路上再往前更邁進了一步。勵馨基金會表示，在長年實務工作中觀察，「職場性騷擾」的發生與事件遭隱匿，有兩個關鍵因素，其一是權勢關係，其二是相關防治制度的不健全。

勞動部2017至2021年工作場所就業平等調查指出，受職性騷擾的當事人確有七至八成選擇不申訴，成為了「沈默的黑數」，不申訴的原因，「擔心別人閒言閒語」(15.5%）、「擔心失去工作」(13.5)、「擔心遭受二度傷害」(7.0%)、「不知申訴管道」(5.1%）、「擔心調離原工作」等占了超過四成。在勵馨基金會2021年底完成的「性別暴力調查報告」，在職場性騷擾有25%曾提出申訴，而他們的申訴的過程中，最大的困難證據不足佔50%，其次是申訴單位反應消極占37.8%。