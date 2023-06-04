快訊

被控對年輕學生性騷擾 王丹：歡迎提告

政壇#MeToo曝權力傲慢與壓迫 戳破兩大黨偽善面具

討價還價？北京拒絕美中防長會談 制裁恐只是因素之一

被控對年輕學生性騷擾 王丹：歡迎提告

聯合報／ 記者丘采薇／台北即時報導
李先生今天在議員林亮君、律師林昀的陪同下，拿出證據指控民運人士王丹當年對他作出的強吻等疑似性侵舉動。記者陳正興／攝影
李先生今天在議員林亮君、律師林昀的陪同下，拿出證據指控民運人士王丹當年對他作出的強吻等疑似性侵舉動。記者陳正興／攝影

民運人士王丹遭人指控性騷擾，當事人李先生上午在台北市議員林亮君陪同下舉行記者會，李先生呼籲王丹在台灣時間6月6日前對過去所為道歉，否則將正式提告王丹則在個人臉書回應，「歡迎提告，支持用法律的方式尋找事情的真相。」

李先生今天在記者會除了說明當天發生經過，也拿出多張在王丹住所的拍照證明曾出入過，李先生表示「我現在面對王丹你，我就像是那個站在坦克車面前的人」。有網友在王丹臉書詢問，「敢不敢回台灣面對？」王丹則說，「歡迎提告，支持用法律的方式尋找事情的真相。但是，跟推請儘量與推文有關。您關心的問題，最好能到相關的推文下討論。謝謝。」

李先生今天指控，當時王丹從背後用力緊抱他強吻，甚至將他壓倒在床上繼續強吻，還意圖想解開自己身上衣物，經拒絕才收手。他事後向王丹助理求救問「老師為什麼要親我？」助理回應，老師只是開玩笑、玩玩而已。

王丹 提告 記者會 性騷擾 林亮君

延伸閱讀

性騷擾案連環爆 應曉薇嗆民進黨別講幹話：盡快修法

遭王丹性騷擾 李先生出面指控

「要不要跟我睡？」王丹言語肢體騷擾他…李男提證據限期道歉

他指控王丹性騷如「站坦克車前」 限6月6日道歉否則提告

相關新聞

被控對年輕學生性騷擾 王丹：歡迎提告

民運人士王丹遭人指控性騷擾，當事人李先生上午在台北市議員林亮君陪同下舉行記者會，李先生呼籲王丹在台灣時間6月6日前對過去...

「要不要跟我睡？」王丹言語肢體騷擾他…李男提證據限期道歉

＃Me too性騷連環爆，李姓男子日前臉書指控大陸民運人士王丹，9年前在紐約某飯店對他強吻等疑性侵未遂舉動，李今天在北市...

傅崐萁遭指控性騷時非黨員 國民黨：已重新入黨會調查

媒體人董成瑜指控國民黨立委、時任花蓮縣長傅崐萁9年前曾對她性騷擾，國民黨昨天表示，將深入調查瞭解相關情況，會依照事實及證...

他指控王丹性騷如「站坦克車前」 限6月6日道歉否則提告

李先生指控遭民運人士王丹9年前在美國紐約性騷擾與猥褻，今天早上他在台北市議員林亮君陪同開記者會，指控王丹以六四民運的光環...

政壇#MeToo曝權力傲慢與壓迫 戳破兩大黨偽善面具

民進黨黨內接二連三遭人揭露隱匿內部發生的性騷擾案，一個偽裝民主進步遮蓋的政治鬧劇，對於曾經遭遇過彭婉如案悲劇的這個政黨，本來應該是最關心女權的政黨，居然鬧出這麼多性騷擾案，戳破了民進黨長期以來政治偽善的面具，裸露出這個黨政治暴力壓迫的本質。

時力：必須不斷紀念六四 直到中國承認錯誤

今天是六四天安門事件34周年，時代力量表示，一個政權，唯有面對自己犯下的錯誤，才有可能得到世界的尊敬，讓人民得到不被噤聲...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦