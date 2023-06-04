被控對年輕學生性騷擾 王丹：歡迎提告
民運人士王丹遭人指控性騷擾，當事人李先生上午在台北市議員林亮君陪同下舉行記者會，李先生呼籲王丹在台灣時間6月6日前對過去所為道歉，否則將正式提告。王丹則在個人臉書回應，「歡迎提告，支持用法律的方式尋找事情的真相。」
李先生今天在記者會除了說明當天發生經過，也拿出多張在王丹住所的拍照證明曾出入過，李先生表示「我現在面對王丹你，我就像是那個站在坦克車面前的人」。有網友在王丹臉書詢問，「敢不敢回台灣面對？」王丹則說，「歡迎提告，支持用法律的方式尋找事情的真相。但是，跟推請儘量與推文有關。您關心的問題，最好能到相關的推文下討論。謝謝。」
李先生今天指控，當時王丹從背後用力緊抱他強吻，甚至將他壓倒在床上繼續強吻，還意圖想解開自己身上衣物，經拒絕才收手。他事後向王丹助理求救問「老師為什麼要親我？」助理回應，老師只是開玩笑、玩玩而已。
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