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郭柯看夜景太有戲 郭倍宏：有人愛演媒體愛寫觀眾愛看

聯合報／ 記者王慧瑛／高雄即時報導
鴻海創辦人郭台銘（左）日前在金門邀民眾黨主席柯文哲（右）看海，遠望對岸廈門燈火。圖／取自郭台銘臉書
鴻海創辦人郭台銘（左）日前在金門邀民眾黨主席柯文哲（右）看海，遠望對岸廈門燈火。圖／取自郭台銘臉書

鴻海創辦人郭台銘日前造訪金門，兩度與民眾黨總統參選人柯文哲同框，晚上還一同赴海邊「海誓山盟」，充滿話題，也抓到流量密碼。參選高雄市立委的喜樂島聯盟主席郭倍宏酸：這一齣戲有人愛演、媒體愛寫、觀眾愛看，這齣老戲演到最後，國民黨總統參選人侯友宜必重傷。

郭倍宏提到，最近新聞繞著「郭柯配」、「柯郭配」轉，好不熱鬧，時序回到2019年時，當時國民黨內總統初選郭台銘與韓國瑜競爭，郭台銘敗陣後不甘寂寞，跟柯文哲眉來眼去，天天唱雙簧，當時「郭柯合」、「柯郭合」足足吵了半年，搶盡媒體版面。

郭倍宏說，郭台銘當年在黨內初選落敗還能在新聞版面紅了半年多，可見郭確實厲害，2019年下半年，光炒作「郭柯合」議題就可以撐了半年多媒體版面。最近複製2019年戲碼，又玩同一個老梗，「郭柯合、柯郭合，到底煩不煩啊？」

郭台銘雖然沒能取得國民黨2024總統大選門票，但持續有媒體聲量與曝光，郭倍宏揶揄地說，「郭董，你到底要不要選？是要跟誰選？」如果只是要占據媒體版面，那就要認真演。郭倍宏也預言，這齣老戲演到最後，侯友宜必重傷，國民黨也阻擋不了郭台銘的玩興，只能自求多福。

郭倍宏將投入高雄市第6（鼓山、鹽埕、苓雅、新興、前金）選區立委，挑戰現任民進黨立委趙天麟，該選區國民黨初選民調由議員陳美雅勝出，市議員黃紹庭提出申訴，目前尚未報黨中央提名，國民黨高雄市黨部主委黃昭順日前有邀黃紹庭、陳美雅碰面協調，尚未有共識。

郭倍宏團隊最近持續招兵買馬，網羅不少有選戰經驗者加入，將以「高雄郭董」企業家形象打選戰。

郭倍宏將投入高雄市第6（鼓山、鹽埕、苓雅、新興、前金）選區立委，挑戰現任民進黨立委趙天麟。本報資料照片
郭倍宏將投入高雄市第6（鼓山、鹽埕、苓雅、新興、前金）選區立委，挑戰現任民進黨立委趙天麟。本報資料照片

郭台銘 國民黨 高雄市

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