聽新聞
test
0:00 / 0:00
他指控王丹性騷如「站坦克車前」 限6月6日道歉否則提告
李先生指控遭民運人士王丹9年前在美國紐約性騷擾與猥褻，今天早上他在台北市議員林亮君陪同開記者會，指控王丹以六四民運的光環踐踏他與其他年輕學生，面對王丹，他猶如大陸六四民運時面對坦克車的人，他還提出多項佐證，並限王丹在六月六日前道歉，否則將提告。
李先生記者會上指出，九年前他接到王丹邀約前往美國，卻在紐約旅館遭到六四民運人士王丹強吻與推倒床上企圖性侵，他最後是以剛開過手術身體不適，王丹才罷手。他曾無助地向王丹的謝姓助理求助，謝姓助理卻說王丹是開玩笑帶過，未有任何協助，並持續遭受王丹言語騷擾、玩笑挑逗。之後王丹還帶他回美國加州的住家，他把自己鎖在客房，盡量不與王丹獨處，最後是用「在台灣有其他事」才提早返台。
李先生強調，2014年5月間王丹邀請他同赴紐約，當時他把王丹視為前輩與師長般崇拜，他是用對「名人幢幜」才會隨同王丹前往紐約；他不是中共的政治打手，他只是一個被王丹性騷擾被害人。
李先生說，王丹以「反對中共政權」、「六四光環」自居，卻欺侮像他這樣無助且崇拜他的年輕學生。面對指控王丹曾說忘了，沒關係「我讓你緩一緩」，如果在六月六日前，王丹沒有在臉書對曾騷擾或傷害過的人道歉，將正式提告。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言