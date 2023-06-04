他指控王丹性騷如「站坦克車前」 限6月6日道歉否則提告

李先生指控遭民運人士王丹9年前在美國紐約性騷擾與猥褻，今天早上他在台北市議員林亮君陪同開記者會，指控王丹以六四民運的光環踐踏他與其他年輕學生，面對王丹，他猶如大陸六四民運時面對坦克車的人，他還提出多項佐證，並限王丹在六月六日前道歉，否則將提告。

李先生記者會上指出，九年前他接到王丹邀約前往美國，卻在紐約旅館遭到六四民運人士王丹強吻與推倒床上企圖性侵，他最後是以剛開過手術身體不適，王丹才罷手。他曾無助地向王丹的謝姓助理求助，謝姓助理卻說王丹是開玩笑帶過，未有任何協助，並持續遭受王丹言語騷擾、玩笑挑逗。之後王丹還帶他回美國加州的住家，他把自己鎖在客房，盡量不與王丹獨處，最後是用「在台灣有其他事」才提早返台。

李先生強調，2014年5月間王丹邀請他同赴紐約，當時他把王丹視為前輩與師長般崇拜，他是用對「名人幢幜」才會隨同王丹前往紐約；他不是中共的政治打手，他只是一個被王丹性騷擾被害人。

李先生說，王丹以「反對中共政權」、「六四光環」自居，卻欺侮像他這樣無助且崇拜他的年輕學生。面對指控王丹曾說忘了，沒關係「我讓你緩一緩」，如果在六月六日前，王丹沒有在臉書對曾騷擾或傷害過的人道歉，將正式提告。