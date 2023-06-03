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陳明通傳下莊退休 台大校長：教評會只審懲處不審退休

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陳明通傳下莊退休 台大校長：教評會只審懲處不審退休

聯合報／ 記者許維寧／台北即時報導
台大今天舉行校務會議，校長陳文章會後接受媒體聯訪。記者許維寧／攝影
台大今天舉行校務會議，校長陳文章會後接受媒體聯訪。記者許維寧／攝影

由於台大始終未公開陳明通學倫指導不周案、教評會審議結果，但外傳教評會日前已放行陳明通順利退休，台大校長陳文章今天表示，教評會僅處理教師懲處，不會直接討論教師退休案，教師退休權限實則在教育部，但台大會將教評會結果提報至教育部做參考，又除非教評會做出解聘等重大處分，當事人才不得退休。

台大社科院院長蘇宏達昨天爆料，其於調查前國安局長陳明通學術倫理案過程曾遭各界辱罵，甚至接過威脅電話，「要我小心一點，講到這裡就有點傷心。」

由於台大至今仍未公開陳明通學倫指導不周案和教評會審議結果，但近日有媒體報導，稱台大5月底校級教評會上，數名委員已投票通過，讓陳明通順利退休。

但陳文章今天表示，經了解，校教評會當天只討論教師的懲處案，而非審議退休案。在於退休權責不在台大而在教育部，教評會會將懲處結果提報至教育部，屆時讓部裡評估是否核准退休。

但陳文章也指出，依照往例，除非教師懲處案達到需解聘的程度才會不得退休。但教評會會議紀錄還要再經學校確認，之後將函覆給檢舉人，就看檢舉人是否要公開。

台大 陳明通 教育部

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