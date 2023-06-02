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是他找蔡沐霖任勞動部機要 李俊俋：過去互動覺得這年輕人很不錯

聯合報／ 記者葉冠妤／台北即時報導
民進黨今再爆第二起女性前黨工遭性騷擾，當時處理性騷事件的主管、時任青年部主任蔡沐霖現任職勞動部次長李俊俋（中）機要秘書，勞動部今下午召開記者會說明。記者葉冠妤／攝影
民進黨今再爆第二起女性前黨工遭性騷擾，當時處理性騷事件的主管、時任青年部主任蔡沐霖現任職勞動部次長李俊俋（中）機要秘書，勞動部今下午召開記者會說明。記者葉冠妤／攝影

民進黨繼昨天爆發性騷吃案疑雲後，今又有女性前黨工在臉書控訴自己曾遭當時的同仁陳右豪性騷擾，向當時的主管、時任青年部主任蔡沐霖反映後，蔡卻反問「不是啊！妳給人家燒到整懶趴火，還關門說要保持距離，誰不把這個門撞開」，更在工作上處處針對，逼受害者道歉。由於蔡沐霖年初已轉任勞動部次長李俊俋的機要秘書，李俊俋今受訪說，蔡沐霖昨晚已請辭，他也回溯與蔡的淵源，過去跟蔡沐霖互動覺得這個年輕人不錯、工作很認真。

勞動部今下午召開記者會，李俊俋還原蔡沐霖昨晚向他請辭經過。李俊俋說，蔡沐霖是在今年2月23日到勞動部擔任他的機要秘書，他跟蔡的淵源很簡單，在他擔任立委時期，跟任職中央黨部的蔡沐霖有些互動，他覺得這個年輕人很不錯，工作很認真，就提供工作機會讓對方到勞動部幫忙。

李俊俋說，蔡沐霖昨晚跟他請辭，請辭理由是生涯另有規畫，稍微跟他提起這件事（第二起女性前黨工事件），這是他第一次聽到這件事，過去並不知情。

李俊俋說，蔡沐霖提及黨部性騷爭議延燒，自己擔任青年部主任時期涉入的事件可能也會爆出，恐影響到勞動部，李則回他該檢討、處理的就要面對、接受。

對於蔡沐霖也沒有談及職場霸凌性騷受害人部分，李俊俋說，蔡沒有提及職場霸凌，僅稍微提及黨部有做過職場霸凌調查，他自己也跟黨部查證，證實黨部做過調查，也約訪過蔡沐霖。他在蔡沐霖任職勞動部期間，從未聽過任何人抱怨蔡有狀況跟問題。

李俊俋說，勞動部立場非常清楚，對職場性騷擾事件向來零容忍，雇主必須對職場性騷擾負起防治、立即補救等責任、妥適處理。

李俊俋表示， 勞動部在這裡表達立場，在職場中、執行職務時，任何騷擾事件都是性騷擾事件，雇主必須負責任有效、妥適處理，依照性別工作平等法第13條之1，30人以上事業單位應訂定性騷擾防治措施、申訴及懲戒辦法，這部分雇主必須確實做到。

他進一步指出，有關職場性騷擾防治跟職場不法侵害預防，不管是勞工跟雇主都要非常審慎以對、嚴肅面對，雇主也必須妥適處理，降低勞工所受傷害。關於民進黨職場性騷擾相關事件，已經由地方主管機關台北市勞動局查處，勞動部會持續注意，也會加強宣導。

勞動部條平司司長黃維琛說，勞動部第一時間就與北市勞動局聯繫，勞動局也已經發文請民進黨說明，後續程序將依照性工法規定處理。勞動部職安署組長張國明則說，有關職安法職場不法侵害預防部分 ，勞工若遭受不法侵害，可跟勞檢機構提出申訴，若違反規定將通知改善，為改善就會開罰3萬到15萬。

勞動部 蔡沐霖 職場

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