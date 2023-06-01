挺郭派楊秋興再嗆國民黨：「郭柯合作」是民心所向

國民黨徵召新北市長侯友宜出戰2024總統，挺郭派前高雄縣長楊秋興不滿，曾嗆國民黨重蹈覆轍，會大輸300萬票。楊秋興今早再發文說，阿銘（郭台銘）被國民黨主席朱立倫「養、套、殺」，「郭柯合作，躺平侯友宜，下架民進黨」是民心所向、眾望所歸，會有極大的當選勝算。

正值侯友宜、郭台銘兩派支持者整合之際，民眾黨主席柯文哲與鴻海創辦人郭台銘在金門碰面引發外界不少聯想。楊秋興今天指出，郭台銘是信仰堅定的中華民國派，也是台灣唯一在公司年終晚會會場布置國旗、戴國旗帽、高唱國歌的大企業家，正因為對國民黨有如是之熱血深情，所以當國民黨一旦有金錢上的重大困難，首先就是直接找郭台銘來幫忙處理、調度解決。

楊也說，挺身奮戰全台、造勢近月餘的台灣阿銘卻被真心換絕情，遭到黨主席朱立倫SOP三步驟的「養、套、殺」及「拐、誘、騙」，讓阿銘在短時間內嘗盡江湖險惡與人情冷暖。雖說郭台銘是個政治素人，但他畢竟被譽為國際商場界的成吉思汗，「郭台銘豈是你朱立倫可以唾手揮之則去，招之即來者？」

楊秋興認為，「郭柯合作，躺平侯友宜，下架民進黨！」正是民心所向、眾望所歸，即新竹市長高虹安模式勢必歷史重演，郭、柯桃園結義、同心合作搶救台灣之困境危機，具有強大當選之勝算機遇。此外，阿銘千萬不能再重返國民黨，因為背負國民黨僵固難化、背離民意的框架，必敗無疑。