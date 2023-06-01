「人選之人」真實版 民進黨為婦女部性騷案道歉

「為時已晚但也該被好好接住的求救信」，一名原在民進黨婦女部工作的女子，昨晚在臉書貼文，引用台劇「人選之人─造浪者」的台詞，「我們不要就這樣算了，好不好？很多事情不能就這樣算了」，敘述自己跟劇中類似的遭性騷、向單位主管反映，「好遺憾曾經的主管，婦女部主任許嘉恬在最該是我後盾之時，選擇轉身離開」。

許嘉恬現為民進黨副秘書長。此事引起民進黨中央重視，民進黨昨晚發出聲明表示，關於該黨前婦女部同仁，於去年九月執行工作任務時，遭承攬黨部工作之廠商性騷擾，民進黨嚴厲譴責任何利用職權性騷擾之情事，也為受到傷害的同仁致上最深的歉意及慰問。

聲明表示，對於時任婦女部主任在當時疑未妥善處理，未能積極保護受騷擾同仁，致同仁更受傷害，該黨深感遺憾；中央黨部秘書長得知此訊息後，非常重視，除已中止一切與該廠商之合作外，也立刻拉高層級，由性平部主任及主席室主任共同進行調查了解。

民進黨表示，主席室主任與性平部主任所組成之調查小組已於昨天與受傷害當事人見面談話，親自了解詳情。除提供當事人必要協助、後續法律服務外，並鄭重承諾，將繼續進行後續調查與相關懲處。

對於案情，該女子表示，「時隔多月了，以為能放過自己的，近期看人選之人時又無數次的翻江倒海襲來，我又哭到差一點死掉。」

「我現在才有勇氣整理好思緒，好好說出來。那是一個我主責的專案，攝影團隊回程的路上，導演趁著大家上廂型車，昏暗欲睡長途之際，對我實施了性騷擾。他將我的頭摁上他的肩，讓我靠著睡，我嚇傻了，不知道該如何判斷當下的狀況，他覺得我疲倦，出於關心嗎？他知道我是學生，是長輩的關心嗎？我竟下意識的，恐懼到將此合理化來安慰自己鎮定下來：不是的，應該是我的錯覺。」

對於黨中央處理過程，她表示，這樣的人如今是黨中央的副秘書長，「當時高舉著婦女權益旗幟的人未成為我的翁文方，我就要成為我自己的翁文方。」