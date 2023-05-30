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獨／明華園第三代突面癱半身麻痺！像木乃伊查不出病因

綠委：國民黨想換侯友宜要趁早 「沒有非要一起到老」

聯合報／ 記者林銘翰／台北即時報導
鴻海集團創辦人郭台銘和副總統賴清德前往浯島城隍廟上香並握手致意。記者季相儒／攝影
鴻海集團創辦人郭台銘和副總統賴清德前往浯島城隍廟上香並握手致意。記者季相儒／攝影

民進黨立委林俊憲今天說，副總統賴清德、鴻海集團創辦人郭台銘、民眾黨主席柯文哲今天都跑到金門，缺了新北市長侯友宜也沒有違和感，像這樣「提名即崩盤」的候選人確實沒見過，送給國民黨一首經典老歌，「想換侯要趁早，沒有非要一起到老。」

林俊憲晚間在臉書發文指出，賴清德、郭台銘、柯文哲今天都跑到金門參加城隍遶境開跑活動，其中郭台銘跟賴清德、柯文哲都有碰面交流，既然是宗教盛事，就先把政治的競爭放一邊，大家一起來跟金門鄉親同賀，這樣的氣氛也很好，只不過就是感覺少了些什麼。

「三巨頭都來了，究竟缺了誰呢？」林俊憲認為，最可怕的不是侯友宜選擇不來，即使沒來也沒有什麼違和感，整個人彷彿空氣一樣，而民調也確實指出這一點，竟然掉到第三名，選到這個地步，實在很難想像當年的老對手淪落成這樣，歲月實在不饒人。

林俊憲指出，從過去大選的經驗來看，無論是哪個陣營的候選人，通常在被宣布提名後民調都會有一段高點，之後再依候選人表現緩慢回到正常範圍，像侯友宜這樣「提名即崩盤」的確實是沒見過，也算是開眼界了。

林俊憲表示，雖然國民黨離總統大位越來越遠，但是還有立委這個更關鍵的戰場，侯友宜繼續歲月靜好下去，下一步就是朝國會第三大黨邁進，念在老對手的情份上，他送給國民黨主席朱立倫一首經典老歌：「想換侯要趁早，沒有非要一起到老。」

林俊憲 侯友宜

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