綠委：國民黨想換侯友宜要趁早 「沒有非要一起到老」

民進黨立委林俊憲今天說，副總統賴清德、鴻海集團創辦人郭台銘、民眾黨主席柯文哲今天都跑到金門，缺了新北市長侯友宜也沒有違和感，像這樣「提名即崩盤」的候選人確實沒見過，送給國民黨一首經典老歌，「想換侯要趁早，沒有非要一起到老。」

林俊憲晚間在臉書發文指出，賴清德、郭台銘、柯文哲今天都跑到金門參加城隍遶境開跑活動，其中郭台銘跟賴清德、柯文哲都有碰面交流，既然是宗教盛事，就先把政治的競爭放一邊，大家一起來跟金門鄉親同賀，這樣的氣氛也很好，只不過就是感覺少了些什麼。

「三巨頭都來了，究竟缺了誰呢？」林俊憲認為，最可怕的不是侯友宜選擇不來，即使沒來也沒有什麼違和感，整個人彷彿空氣一樣，而民調也確實指出這一點，竟然掉到第三名，選到這個地步，實在很難想像當年的老對手淪落成這樣，歲月實在不饒人。

林俊憲指出，從過去大選的經驗來看，無論是哪個陣營的候選人，通常在被宣布提名後民調都會有一段高點，之後再依候選人表現緩慢回到正常範圍，像侯友宜這樣「提名即崩盤」的確實是沒見過，也算是開眼界了。

林俊憲表示，雖然國民黨離總統大位越來越遠，但是還有立委這個更關鍵的戰場，侯友宜繼續歲月靜好下去，下一步就是朝國會第三大黨邁進，念在老對手的情份上，他送給國民黨主席朱立倫一首經典老歌：「想換侯要趁早，沒有非要一起到老。」