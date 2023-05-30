網路詐騙廣告猖獗 立院修法通過增訂實名制、下架機制

立法院會今天三讀通過修正「打詐3法」之一的「證券投資信託及顧問法」，增訂網路投資廣告實名制及下架機制，提供國人更安全的投資環境，減少匿名廣告出現，阻絕網路投資詐騙一再發生。

近年網路投資詐騙猖獗，多半透過「網路」投放不實廣告方式誤導投資人，多數投資人看到網路連結點擊後就被詐騙，為避免網路投資詐騙廣告氾濫，增訂「證券投資信託及顧問法」第70條之一條文。

此次修法有三個重點，第一，針對「投資或業務招攬之廣告，不得有下列六種行為」，包括使人誤信經核准經營特許業務；從事投資分析，有招攬客戶或投資勸誘行為；有保證獲利之表示；以推薦或過去績效使人誤認投資確可獲利之表示；冒用名人或公司名義，招攬或引誘投資；與前五款相關之其他不當推介行為。

第二，實名制及下架機制，網路傳播媒體業者刊登或播送相關廣告應載明或敘明事項，落實「廣告實名制」；若於刊登或播送後，始知有不應刊登或播送情事者，應立即移除、限制瀏覽、停止播送或為其他必要之處置，也就是廣告下架。

第三，刊登或違反規定的廣告，導致問信廣告內容或因被詐欺而受害者，網路平台業者應與委託刊播者、出資者應負連帶損害賠償責任。