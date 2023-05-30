聽新聞
test
0:00 / 0:00
網路詐騙廣告猖獗 立院修法通過增訂實名制、下架機制
立法院會今天三讀通過修正「打詐3法」之一的「證券投資信託及顧問法」，增訂網路投資廣告實名制及下架機制，提供國人更安全的投資環境，減少匿名廣告出現，阻絕網路投資詐騙一再發生。
近年網路投資詐騙猖獗，多半透過「網路」投放不實廣告方式誤導投資人，多數投資人看到網路連結點擊後就被詐騙，為避免網路投資詐騙廣告氾濫，增訂「證券投資信託及顧問法」第70條之一條文。
此次修法有三個重點，第一，針對「投資或業務招攬之廣告，不得有下列六種行為」，包括使人誤信經核准經營特許業務；從事投資分析，有招攬客戶或投資勸誘行為；有保證獲利之表示；以推薦或過去績效使人誤認投資確可獲利之表示；冒用名人或公司名義，招攬或引誘投資；與前五款相關之其他不當推介行為。
第二，實名制及下架機制，網路傳播媒體業者刊登或播送相關廣告應載明或敘明事項，落實「廣告實名制」；若於刊登或播送後，始知有不應刊登或播送情事者，應立即移除、限制瀏覽、停止播送或為其他必要之處置，也就是廣告下架。
第三，刊登或違反規定的廣告，導致問信廣告內容或因被詐欺而受害者，網路平台業者應與委託刊播者、出資者應負連帶損害賠償責任。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言