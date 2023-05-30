快訊

瑪娃緩慢移動東北部掀雨勢 最快「這日」深夜有望脫離暴風圈

買飲料可以摸奶惹爭議！ 手搖飲「軍茶」急發聲明

立法院三讀通過貨物稅條例　節能家電退稅再延長2年

聯合報／ 記者林縉明／台北即時報導
立法院副院長蔡其昌今天主持立法院會。 記者邱德祥／攝影
立法院副院長蔡其昌今天主持立法院會。 記者邱德祥／攝影

節能家電退稅即將在6月14日屆期，立法院會今天三讀通過修正「貨物稅條例和海關進口稅則」，節能家電最高退稅2000元再延長兩年。

2019年起購買節能電器可申請退還減徵貨物稅，2021年優惠期限屆滿展延兩年；根據統計，截至今年2月，已退還減徵節能電器約749萬台，減徵稅額約124億元，創造節電效益、抑低二氧化碳排放及節省民眾電費負擔。

財政部評估，目前10年以上老舊電冰箱、冷暖氣機及除濕機仍有835萬台，占家庭現存數量達25%，為續鼓勵民眾購買節能電器並帶動電器產業轉型發展，因此提出購買節能電器退還減徵貨物稅規定實施期限再延長兩年。

不過，該草案審查時，有立委認為應該拉長延長年限或常態化，甚至有立委認為應該提高節能家電退還減徵貨物稅金額，立法院長游錫堃今天上午召開朝野協商，朝野達成共識，按照行政院原提案版本延長兩年，最高退稅金額維持2000元，今天下午於立法院會三讀通過修正「貨物稅條例和海關進口稅則」。

減徵 立法院 海關

延伸閱讀

改善道安 民眾黨團促儘速制定交通安全基本法

立院三讀 消防設備人員擅自執業最高罰100萬元

台灣松下集團贈崑山科大逾百件家電 充實產學合作設備

刑訴法修正 傷害、施用一級、持有二級毒品 不得上訴三審

相關新聞

未來15大法官都由蔡提名 林佳龍：總統連任一定會遇到

司法院大法官黃虹霞、吳陳鐶、林俊益、蔡明誠等四人將於9月30日任滿8年，依法退職。總統府今天舉行記者會，公布新任大法官提...

太陽花律師尤伯祥被提名大法官 林佳龍：採共識決

總統府今天舉行記者會，公布審薦小組提名的四位大法官，包括監察院祕書長朱富美、最高法院刑事庭審判長蔡彩貞、台大法律學院教授...

遠見調查：蔣萬安施政滿意度全台吊車尾 高虹安略高拿倒數第三

遠見今天公布「2023縣市長施政滿意度調查」。本屆縣市長當中，有多位新面孔受選民高度關注。外島連江持續前縣長劉增應七連霸...

這小孩好幸運 奉茶水獲郭董送上千元鈔

2024大選開跑，民進黨總統參選人賴清德、民眾黨主席柯文哲、鴻海集團創辦人郭台銘今天都前往金門參加「浯島城隍遶境巡安」，...

立法院三讀通過貨物稅條例　節能家電退稅再延長2年

節能家電退稅即將在6月14日屆期，立法院會今天三讀通過修正「貨物稅條例和海關進口稅則」，節能家電最高退稅2000元再延長...

立院三讀修正傳染病防治法 防疫補償請求延至2025年6月

防疫紓困及振興特別條例施行期即將屆滿，為維護民眾防疫補償請求權，立法院會今天三讀通過修正「傳染病防治法」，明定請求權時效...

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦