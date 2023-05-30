立法院三讀通過貨物稅條例　節能家電退稅再延長2年

節能家電退稅即將在6月14日屆期，立法院會今天三讀通過修正「貨物稅條例和海關進口稅則」，節能家電最高退稅2000元再延長兩年。

2019年起購買節能電器可申請退還減徵貨物稅，2021年優惠期限屆滿展延兩年；根據統計，截至今年2月，已退還減徵節能電器約749萬台，減徵稅額約124億元，創造節電效益、抑低二氧化碳排放及節省民眾電費負擔。

財政部評估，目前10年以上老舊電冰箱、冷暖氣機及除濕機仍有835萬台，占家庭現存數量達25%，為續鼓勵民眾購買節能電器並帶動電器產業轉型發展，因此提出購買節能電器退還減徵貨物稅規定實施期限再延長兩年。

不過，該草案審查時，有立委認為應該拉長延長年限或常態化，甚至有立委認為應該提高節能家電退還減徵貨物稅金額，立法院長游錫堃今天上午召開朝野協商，朝野達成共識，按照行政院原提案版本延長兩年，最高退稅金額維持2000元，今天下午於立法院會三讀通過修正「貨物稅條例和海關進口稅則」。