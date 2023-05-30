侯友宜批排黑條款貫徹個人意志 綠委酸藍提案幾乎與綠相同

立法院上周三讀通過修正選罷法「排黑條款」，國民黨總統參選人侯友宜批評，修法「不應該貫徹一個人意志」，應思考是否有違憲之虞。民進黨立委鄭運鵬今日表示，民進黨團版本跟國民黨團排黑條款幾乎一樣，若按照侯友宜的說法，國民黨版是不是跟賴清德意志一致？連國民黨團的版本都不知道，可見侯對國家大政都是隨便講講。

立法院26日三讀修正「公職人員選舉罷免法」，新增「排黑條款」，曾觸犯黑金槍毒、貪汙、賄選、違反國安三法等經判決確定者不得參選，引發議論。侯友宜日前批評，不應該為了貫徹一個人的意志，必須思考參政權所引發後面到底是不是比例原則還有違憲，要好好思考。

鄭運鵬表示，侯友宜已經是國民黨提名總統參選人，怎麼會對國家大政如此不了解，如果侯有看過國民黨版修正案，內容除了增加打詐以外，其他內容幾乎跟民進黨團一樣，難道國民黨也是跟賴清德意志一致嗎？

鄭運鵬批評，侯友對於國家大政都應該思考清楚再講話，不是人家給什麼稿子就背，連國民黨團提案內容都不知道，可見侯對於國家大政都是隨便說說。

民進黨立委劉世芳也說，日前在立法院投票表決結果顯示，若要徹底排除黑金參選，應該要用比較重刑責，刑度部分也要做較重處理，如果國民黨想替一些人背書提出釋憲的話，尊重他們的決定。