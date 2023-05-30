快訊

全球科技業CEO每天穿同款衣服盤點 黃仁勳的招牌「最厚實」

瑪娃颱風緩慢移動中！彭啟明指出北部風颱雨明顯 「這2天影響最劇烈」

南方澳情人灣落海女學生找到了！今早大浪將遺體推到近岸邊

侯友宜批排黑條款貫徹個人意志 綠委酸藍提案幾乎與綠相同

聯合報／ 記者林縉明／台北即時報導
民進黨立法院黨團幹事長鄭運鵬表示，公職人員選罷法修法版本，國民黨團幾乎跟民進黨團一樣，難道國民黨也在貫徹民進黨總統參選人賴清德意志嗎？國民黨總統參選人連黨團提案內容都不清楚，可見只是隨便說說。本報資料照片
民進黨立法院黨團幹事長鄭運鵬表示，公職人員選罷法修法版本，國民黨團幾乎跟民進黨團一樣，難道國民黨也在貫徹民進黨總統參選人賴清德意志嗎？國民黨總統參選人連黨團提案內容都不清楚，可見只是隨便說說。本報資料照片

立法院上周三讀通過修正選罷法「排黑條款」，國民黨總統參選人侯友宜批評，修法「不應該貫徹一個人意志」，應思考是否有違憲之虞。民進黨立委鄭運鵬今日表示，民進黨團版本跟國民黨團排黑條款幾乎一樣，若按照侯友宜的說法，國民黨版是不是跟賴清德意志一致？連國民黨團的版本都不知道，可見侯對國家大政都是隨便講講。

立法院26日三讀修正「公職人員選舉罷免法」，新增「排黑條款」，曾觸犯黑金槍毒、貪汙、賄選、違反國安三法等經判決確定者不得參選，引發議論。侯友宜日前批評，不應該為了貫徹一個人的意志，必須思考參政權所引發後面到底是不是比例原則還有違憲，要好好思考。

鄭運鵬表示，侯友宜已經是國民黨提名總統參選人，怎麼會對國家大政如此不了解，如果侯有看過國民黨版修正案，內容除了增加打詐以外，其他內容幾乎跟民進黨團一樣，難道國民黨也是跟賴清德意志一致嗎？

鄭運鵬批評，侯友對於國家大政都應該思考清楚再講話，不是人家給什麼稿子就背，連國民黨團提案內容都不知道，可見侯對於國家大政都是隨便說說。

民進黨立委劉世芳也說，日前在立法院投票表決結果顯示，若要徹底排除黑金參選，應該要用比較重刑責，刑度部分也要做較重處理，如果國民黨想替一些人背書提出釋憲的話，尊重他們的決定。

國民黨 侯友宜 民進黨

延伸閱讀

影／核能是備用還是永久不用？侯友宜：請賴清德說清楚

重申「台灣根本不缺電」 民進黨控侯友宜刻意扭曲賴清德主張

侯友宜7月公布能源政見完整論述 促賴把「非核」說清楚

郭台銘、柯文哲、賴清德齊聚金門 侯友宜：未來會找時間去

相關新聞

遠見調查：蔣萬安施政滿意度全台吊車尾 高虹安略高拿倒數第三

遠見今天公布「2023縣市長施政滿意度調查」。本屆縣市長當中，有多位新面孔受選民高度關注。外島連江持續前縣長劉增應七連霸...

學者：中共宣傳「民主失敗論」4層面介入明年大選

民進黨中國事務部今天舉行「2024總統大選的兩岸因素」座談會，警大公共安全系教授董立文表示，兩岸衝突的本質是民主與專制的...

獲五星市長、民調卻下滑 侯友宜：要去了解人民痛苦

遠見雜誌縣市長評比出爐，新北市長侯友宜連四年獲得五星好評，但滿意度及近期民調都出現下滑趨勢。新北市長侯友宜表示，自己對市...

侯友宜批排黑條款貫徹個人意志 綠委酸藍提案幾乎與綠相同

立法院上周三讀通過修正選罷法「排黑條款」，國民黨總統參選人侯友宜批評，修法「不應該貫徹一個人意志」，應思考是否有違憲之虞...

侯友宜大動作整合藍軍 韓臉書靜悄悄曝玄機 副手成謎就等全代會？

國民黨總統參選人侯友宜520誓師後，積極展開黨內大老拜會並藉廢死、核能議題歸隊整合深藍，但鴻海創辦人郭台銘及支持者的動向仍藏相當大隱憂，高雄市前市長韓國瑜臉書發文停留在5月14日至今未發聲，也引發揣測，侯競選團隊上路及整合成效，端午假期結束後是第一個指標。而侯的副手搭檔直接影響總統大選聲勢，副總統參選人能否在7月23日全代會前就位，更受注目。

賴清德鬆口核能納緊急使用選項 賴士葆酸：的確很務實

民進黨主席暨副總統賴清德日前和學生對談，鬆口拋出核電廠緊急時可啟用。國民黨立委賴士葆諷刺，賴清德的確很務實。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦