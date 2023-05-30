侯友宜6月8日將赴政大演講 打破怯戰校園傳聞

新北市長侯友宜繼26日淡江大學演講後，6月8日晚間7時將再至政治大學演講，與青年對談，聊打房政策等時事。藍營認為，侯友宜近期積極參與校園演講，就是希望打入年輕族群，爭取傳統國民黨較為弱勢的青年票，爭取每一個人的支持。

政大學生會長何傑恩表示，活動開放報名3小時就額滿，顯示青年對侯其實相當有興趣，也打破外界認為侯友宜不敢進入校園的傳聞。

政大日前辦理一系列的「政治進入大學」活動，邀請了各黨派代表人物來演講，包括5月2日的民眾黨主席柯文哲、5月4日時代力量主席王婉諭、5月9日國民黨秘書長黃健庭、5月16日民進黨主席賴清德。活動是由學生會主辦，邀請了4大政黨代表人物到場演講。

不過，政大學生會決定在6月8日再加開場次，邀請國民黨新北市長侯友宜到校演講，讓學生與侯展開一場青年對談。侯預計會應邀出席，除演講外，也會讓政大生當場提問，和學生「直球對決」。

何傑恩表示，外界認為侯友宜不去台大演講是怯戰，但他們在徵召隔天5月18日向國民黨中央送出演講邀請就獲得正面回應，最後在5月27日確定時間，並不覺得侯友宜有害怕校園的感覺。

何傑恩指出，當天會開放學生與侯友宜問答，直球對決，政大學生都對侯友宜其實相當有興趣，希望聽到更多論述，該演講廳約有近300個座位，活動開放報名後，約3小時就額滿，剩下的學生只能備取，似乎打破外界說年輕票不足的刻板印象。

國民黨文傳會副主委、新北市議員江怡臻表示，年輕學子對侯友宜很感興趣，特別是最近來自大專院校的邀約不少，只要能夠安排，侯友宜都願意親自碰面，互相交流，傾聽意見，侯友宜不只要找回每一個人，更要爭取每一個人。