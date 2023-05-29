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最想跟誰共進晚餐？賴清德快問快答秒回「習近平」

聯合報／ 記者丘采薇／台北即時報導
民進黨總統參選人賴清德。記者余承翰／攝影
民進黨總統參選人賴清德。記者余承翰／攝影

民進黨總統參選人賴清德日前到台大進行校園座談，今天在個人IG公布接受台大政治系學生「快問快答」影片。被問到最想和哪一位國家元首共進晚餐，賴秒答「中國國家主席習近平」，讓現場學生瞪大眼睛。

第一題被要求推薦台灣小吃，賴清德回：「淡水阿給」。由於國民黨總統參選人侯友宜最近將「阿給」唸成「阿幾」，許多網友不斷留言直說「有笑點」。

隨後學生請他分享在台大的回憶，他說，他都在當家教，打工賺錢，賺生活費。隨後被問到退休想要搬去台灣的哪裡生活？賴回「我現在正在應徵一份非常重要的工作，還沒有想到要退休。」

最後被問到最想跟哪位國家元首共進晚餐？賴清德秒回「習近平」。他表示，如果他有機會和習近平共進晚餐，他會勸習近平放輕鬆一點，不用壓力那麼大，「人民的福祉是最重要的，和平對大家都有好處」。

習近平 賴清德 台大

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