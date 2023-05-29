特教法修正案三讀 特教評鑑併校務評鑑四年辦一次

立法院院會今天三讀通過特殊教育法部分條文修正案，將特教評鑑維持每四年辦理一次，合併校務、校長等評鑑共同辦理，落實評鑑方式與指標簡化及行政減量，避免四年內多次評鑑，造成特教老師困擾。

為減輕特教鑑定評估人員負擔，立法院通過附帶決議，要求教育部應會同地方政府，就特教鑑定評估工作訂定一致規定，包括研議酌減特教老師基本教學節數、強化普特合作機制及提升課程調整能力、訂定各類特教生鑑定處理原則、簡化鑑定程序等。

三讀條文明定，各級主管機關應設特殊教育學生鑑定及就學輔導會，遴聘專家學者、教育行政人員、同級教師及教保員、特教家長團體等相關代表，辦理特教生及幼兒鑑定、就學安置、輔導及支持服務等事宜。鑑輔會每半年至少應開會一次。

為實施特殊教育，三讀條文明定，各級主管機關應依鑑定基準辦理特教生及幼兒鑑定；相關基準、程序、期程、教育需求評估、重新評估程序、評估人員的資格及權益、培訓方式及其他應遵行事項辦法，由教育部定之。

修法明定相關申訴制度，未來學生與幼兒鑑定、安置、輔導及支持服務如有爭議，可由學生或幼兒法定代理人、實際照顧者，代為或由高中以上教育階段特殊教育學生向主管機關提起申訴，主管機關應提供申訴服務。

三讀條文明定，高中以下教育階段特殊教育學生，對學校懲處、其他措施或決議，認為達法或不當致損害其權益者，可由其法定代理人、實際照顧者代為或由高級中等教育階段特殊教育學生，向學校提出申訴。

如不服學校申訴決定，可向主管機關提出再申訴；提起訴願者，受理機關應在10日內將事件移送申訴評議委員會或再申訴評議委員會，並通知學生及其法定代理人或實際照顧者。不服再申訴決定者，可依法提起行政訴訟。

院會通過附帶決議，要求盤點各校分散式資源班及巡迴輔導班的師資配置情形，督導地方政府逐年增置特教教師，以降低師生比。對於鑑定評估工作撰寫的綜合評估報告，督導地方政府給予相關人員合理費用。