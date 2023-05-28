「韓郭」與「侯王」不見王？ 柯文哲說他與「老郭」不一樣！

非綠陣營互動備受矚目，國民黨2024總統參選人侯友宜27日南下高雄，韓國瑜、郭台銘行程都喊卡k被形容「王不見王？」民眾黨總統參選人柯文哲今被問到近期是否與韓國瑜、郭台銘有見面計畫？柯文哲說，他與韓國瑜從2018年至今未見過，與老郭則是「簡訊會傳一下」。

侯友宜南下高雄黨部為立委候選造勢，眾人原期待韓國瑜、侯友宜有機會同框，為韓子弟兵曹桓榮在岡山選舉造勢，不料韓國瑜人在國外，行程臨時喊卡。台南市前議員謝龍介代打，謝向媒體表示，韓侯一直都保持聯絡，終有機會同框。

柯文哲今到台中，被問到是否會與高雄市前長韓國瑜、鴻海創辦人郭台銘見面？柯文哲說，他與韓國瑜好久沒有見過了，從2018年到現在4年多，很外沒見面。

說到郭台銘， 柯文哲笑逐顏開，還比劃一下動作，「說到老郭倒是這樣，老郭簡訊會傳一下」但未說明內容。