「韓郭」與「侯王」不見王？ 柯文哲說他與「老郭」不一樣！
非綠陣營互動備受矚目，國民黨2024總統參選人侯友宜27日南下高雄，韓國瑜、郭台銘行程都喊卡k被形容「王不見王？」民眾黨總統參選人柯文哲今被問到近期是否與韓國瑜、郭台銘有見面計畫？柯文哲說，他與韓國瑜從2018年至今未見過，與老郭則是「簡訊會傳一下」。
侯友宜南下高雄黨部為立委候選造勢，眾人原期待韓國瑜、侯友宜有機會同框，為韓子弟兵曹桓榮在岡山選舉造勢，不料韓國瑜人在國外，行程臨時喊卡。台南市前議員謝龍介代打，謝向媒體表示，韓侯一直都保持聯絡，終有機會同框。
柯文哲今到台中，被問到是否會與高雄市前長韓國瑜、鴻海創辦人郭台銘見面？柯文哲說，他與韓國瑜好久沒有見過了，從2018年到現在4年多，很外沒見面。
說到郭台銘， 柯文哲笑逐顏開，還比劃一下動作，「說到老郭倒是這樣，老郭簡訊會傳一下」但未說明內容。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言