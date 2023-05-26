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選罷法排黑條款三讀通過 賴清德：民進黨尊重立法院權責
立法院今三讀「公職人員選舉罷免法」修正條文，明定曾犯組織犯罪防制條例之罪，及曾犯製造、運輸、販售毒品、槍砲與洗錢、等惡行，經有罪判決確定者，終身不得參選。民進黨發言人林楚茵表示，民進黨主席賴清德曾宣示，民進黨以高於法律的標準要求民進黨從政的朋友，對於立法院通過黑金槍毒不得參選的選罷法修正案，民進黨中央尊重立法院的立法權。
林楚茵表示，民進黨中央同時感謝朝野立委，也向立法院長游錫堃、副院長蔡其昌及黨團總召柯建銘總召、民進黨立院黨團表達感謝。
賴清德周三中執會曾表示，在野黨因為選舉，質疑他擔任民進黨主席，會縱容黑金、黑道，我要很清楚跟大家報告、跟社會報告，民進黨的標準不會因人改變，民進黨的自我要求，也不會一刻放鬆，支持者對民進黨的期待會比對其他政黨更高，必須以身作則、風行草偃，我們要立下最高的標準，來回應社會的期待。
賴還指出，他也深切的拜託立法院黨團同志，在本會期最後一周，全力支持行政院提出包含公職人員選罷法在內的各項法案，讓國家運作更穩定、社會更進步，標準更一致。
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