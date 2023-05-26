「排黑條款」修法三讀通過 陳玉珍諷：難怪綠委說委員會審查是傻子

「公職人員選舉罷免法」修法新增「排黑條款」，今立法院會依民進黨團提出的修法版本三讀通過。國民黨立委、內政委員會召委陳玉珍表示，民進黨直接否定委員會討論七次後的修法版本，充分展現執政傲慢、民進黨主席賴清德「一言堂」的立法，難怪有民進黨委員也說，「委員會審查都沒用、根本就是傻子」。

國民黨立法院黨團總召曾銘宗則表示，國民黨提出修法加嚴版本，顯示國民黨團的排黑決心，但也如預期，民進黨以人數和黨紀表決通過自家版本，內容和原本委員會討論的不同，就是要「貫徹賴清德意志」。

陳玉珍表示，民進黨二〇一六年提出新國會改革宣言，稱應落實委員會中心主義，強調委員會專業審查重要性，但這次選罷法修法三月起內政委員會各黨派充分討論，達成包括以刑度限制參政權等的初步共識，卻在昨天朝野協商時，遭民進黨團幹部直接否定。

陳玉珍批評，協商的民進黨團代表從來沒實質參與討論，讓委員會的努力審查淪為過水，全部都是民進黨黨團總召柯建銘說了算，民進黨倡議多年的委員會中心主義淪為笑話，當年高喊要落實委員會中心主義的民進黨，綠色雙標紀錄也再添一筆。