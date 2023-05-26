盼不到解除赴陸「禁團令」 業者當面向蔡英文請命

兩岸觀光遲未開放，我國尚未解除赴陸「禁團令」，業界反彈聲浪越來越大。台北市旅行公會理事長駱炫宏今天在於台北國際觀光博覽會當面向蔡英文總統喊話，盼解除組團赴陸禁令。不過，蔡英文總統致詞時僅說，交通部正在討論，希望疫後兩岸逐步恢復健康永續交流，有方案的話會再跟大家報告。

大陸國台辦19日宣布，恢復旅行社經營台灣居民來大陸團隊遊業務；交通部觀光局指出，基於平等、對等雙向開放原則，希望陸方同步開放陸客自由行來台，赴陸「禁團令」仍要等雙方協商完成才會解除。至於何時協商？時間點遲未出爐。

台北國際觀光博覽會今天在世貿一館開幕，蔡英文總統擔任開展嘉賓。駱炫宏開場致詞就率先向蔡英文總統喊話，盼組團赴陸禁令解除，讓經營大陸旅遊業者恢復營運。

蔡英文致詞時表示，交通部正在討論這部分，希望疫後兩岸逐步恢復健康永續交流，其中也包含旅遊業，交通部有方案的話會跟大家報告。她會後赴日、韓官方觀光及台灣業者攤位互動，但路線行經海峽兩岸旅遊交流協會就折返，全程未接觸便離場。

觀光局副局長林信任表示，針對兩岸觀光開放仍朝對等、雙向為原則，目前有在規畫方案，具體細節還不能透露，觀光小兩會已在接洽協商時間、地點。針對外傳開放時間點可能在6月，他則說，應該沒那麼快。