台灣連7年未獲邀參加WHA 民眾黨指「聲音無法傳達」

台灣連續7年未獲邀參與世界衛生大會（WHA），民眾黨立院黨團今天舉行記者會，指健康權已是國際公認普世價值，台灣不能被孤立，呼籲政府多與支持台灣參與WHA的國家積極交流與溝通，同時摒棄金錢外交，改採更靈活、務實的方針，爭取更多國家聲援台灣。

民眾黨團總召邱臣遠表示，台灣申請以觀察員名義參與WHA屢次碰壁，顯然不得要領。申請觀察員需經「提交申請、討論申請、提交大會、投票決定」四步驟，但近年來由於中國積極影響委員會，台灣總是卡在「討論申請」這關，因為無法排入議程，自然也沒有後續的第三、四步驟；如何通過執行委員會討論，進入後續步驟，將是參與WHA的關鍵。

邱臣遠指出，外交部長吳釗燮稱「超過6千人為台發聲」，實際上這些聲音無法轉化到決議過程，頗有模糊焦點或爭功嫌疑。爭取加入WHA應有方向是要用方法的，過去大撒幣式的金錢外交已不合時宜，政府應參考WHA執委會組成國家，建立互惠合作與交流，才有可能擴大台灣國際參與。

民眾黨立委賴香伶指出，台灣自1995年實施全民健保，如今納保率高達99.9%，在全民健康覆蓋服務涵蓋指數（UHC Index）中，台灣獲得86的成績，蟬聯近5年世界冠軍。

賴香伶表示，台灣醫療成就備受肯定，也願意將醫療健康品質和公共衛生政策經驗與全世界共享，期望透過持續努力，發展出一套全世界認可的「台灣模式」，讓全世界看見台灣的貢獻。

民眾黨團副主任兼發言人楊寶楨指出，如果政府無法有效應對中國阻撓，或重新展開與中國的談判，恐怕再多的聲援也較難以轉化為實質幫助，籲外交部不要再以「外宣轉內銷」的方式，企圖混淆民眾的認知，掩蓋及轉移台灣仍未能參與WHA的事實。