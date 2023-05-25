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王鴻薇揭台肥售地延遲公告 疑有內線交易籲檢調快查

聯合報／ 記者屈彥辰／台北即時報導
國民黨立委王鴻薇（左）今（25）舉行「檢調快查！王鴻薇爆台肥處分26億土地疑涉內線交易」記者會，揭露台肥處分新竹市土地，以26億賣給達麗建設，卻於結標日16日後才發布重訊，涉嫌違反證交相關法規、背信罪，要求檢調儘速調查。記者屈彥辰／攝影
國民黨立委王鴻薇（左）今（25）舉行「檢調快查！王鴻薇爆台肥處分26億土地疑涉內線交易」記者會，揭露台肥處分新竹市土地，以26億賣給達麗建設，卻於結標日16日後才發布重訊，涉嫌違反證交相關法規、背信罪，要求檢調儘速調查。記者屈彥辰／攝影

國民黨立委王鴻薇今舉行記者會，揭露台肥處分新竹市土地，以26億賣給達麗建設，卻於結標日16日後才發布重訊，涉嫌違反證交相關法規、背信罪，隱瞞重大資產交易訊息，疑涉內線炒作，要求檢調儘速調查。

王鴻薇說，台肥公司4月19日決標出售土地，總價是高達26億，台肥賺進23億。該筆土地在3月16日公開招標，4月16日開資格標，4月19日開價格標，最後確實的決標日是在4月19日。

王鴻薇指出，由於台肥是上市公司，按照證交所的相關規定，上市公司尤其有這麼大的資產處分、重大利益，最遲必須在第二個營業日發布重訊，台肥不但沒有在第一時間發布重訊，竟然延遲到5月5日，過了16天才發布重訊。她接獲來自台肥內部的爆料，非常擔心違規程序會害到基層，一旦查起來，搞不好基層又要扛責任。

王鴻薇質疑，是否有涉及隱匿重大資訊而有內線交易的問題？其次，根據相關規定，決標後的第5天應該要付第一期款30%，達麗建設董事長謝志長有致電給台肥董事長黃耀興，在決標後5天要立刻提出第一期款30%，這是沉重財富壓力，因此延後重大訊息公布。王鴻薇說，她會提供相關訊息給檢調單位調查。

王鴻薇又說，根據她向農委會了解，價格標是4月19日，決標時間是開標後當場宣布價高者得標，所以農委會有確實掌握，請問為什麼台肥要說事實發生日是在5月5日？此外，台肥股價從4月19日的57元一路漲到5月2日的59.5元，之後在59.1與59.2元之間。台肥為何沒有遵守重大資訊公佈相關規定，是否要隱匿重大交易資訊，為了特定人做內線交易？還是有人湊不出第一期款？

德益法律事務所律師柯晨晧說，《證券交易法》為了防堵關係人進行內線交易，定「公開發行公司取得或處分資產處理準則」，第30條明確規定，應於事實發生日起二日內辦理，例如台肥土地案4月19日決標，最慢也應於4月20日完成申報程序。即使把標準放寬，也得在4月25日公告。延遲公告的狀況，實務上通常伴隨著為了讓內部人進行內線交易或涉嫌背信問題，須嚴格徹查。

王鴻薇 內線交易 台肥

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