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總統大選在即 NCC：要求電視台必須公開自行計票方式

聯合報／ 記者馬瑞璿／台北即時報導
去年縣市長選舉時，三立、民視新聞台均出現開票計算問題，NCC已發函要求改進。圖／本報資料照片
去年縣市長選舉時，三立、民視新聞台均出現開票計算問題，NCC已發函要求改進。圖／本報資料照片

去年底，縣市長選舉時，三立新聞台、民視新聞台均出現開票計算問題，NCC（國家通訊傳播委員會）表示，已發函兩電視台要求改進；由於明年一月即將進行總統大選，NCC指出，將會一致要求所有電視台在選舉開票、報導時，向觀眾清楚說明電視台自行計票方式，包含電視台報導的票數來源以及計算方式。

去年11月26日縣市長選舉時，三立新聞台「爭霸九合一開票特別報導」、「爭霸九合一鄭知道了特別報導」節目在播出台北市長、屏東縣長開票報導時，出現計票問題，民視新聞台「民視晚間新聞開票最速報2」節目則是在播出台北市長開票報導時，出現自行計票票數疑義。

NCC官員指出，三立在報導屏東縣長候選人開票時出現兩問題，首先，計票員建立資料因為一時疏忽，而將候選人周春米、蘇清泉票數對調，但有馬上做更正；第二，蘇清泉的票數前多後少，主要是因為票數跟中選會票數銜接時，因有時間差，而發生了前多後少的短暫狀況，三立也有馬上做更正。

至於台北市長候選人開票部分，NCC官員表示，陳時中票數好像比蔣萬安票數多，主要是因為計票是和志工合作，志工對於候選人有自己的偏好，僅針對自己偏好的候選人積極回報，另外候選人的票數則不會積極回報，因此造成時間上的落差，才會看起來好像陳時中的票數一直領先蔣萬安。

NCC副主委暨發言人翁柏宗指出，選舉時，新聞台報票要有所本，必須清楚向觀眾說明計算來源、方式，新聞頻道是觀眾獲取資訊的重要來源，未來在跟衛星新聞台定期進行監理座談時，也會一致性要求各電視台必須向觀眾清楚說明自行計票方式。

另外，NCC也要求民視、三立必須進行改正，不僅開票數據應該要有所依據，新聞標題及報導內容也應謹慎處理，票數誤植問題，也應該檢討內控處理流程、計票系統防呆措施與即時糾正錯誤危機管控機制，提出修正的標準作業流程，並將本次案例列為教育訓練參考；NCC也要求民視、三立必須提出具體改善計畫，送新聞自律委員會審議後，於公司網站對外公告周知，並函送NCC備查。

NCC 民視

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